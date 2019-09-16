【意甲】米赫洛域入院仍心繫球隊　眾將完賽後訪醫院支持主帥

在今年7月證實患上白血病的博洛尼亞主帥米赫洛域（Siniša Mihajlović），未有因病而辭任主帥一職，該名前南斯拉夫名將開展第二期的化療而未能領軍，但他依然心繫球隊，在半場休息時鼓勵麾下隊員，結果在下半場連入3球下，以4：3反勝布雷西亞，在意甲繼續保持不敗。

雖然米赫洛域患上白血病，但他依然堅持繼續領軍，在今季意甲開鑼戰亦有親自到場督師。米赫洛域因需要再度接受治療而入院，未能親自落場領軍。博洛尼亞在今輪聯賽作客布雷西亞，新加盟的巴洛迪利未被列入大軍名單，主隊的箭頭當拿隆馬（Alfredo Donnarumma）在上半場9分鐘內梅開二度下，以3：1領先客軍。

不過，布雷西亞的迪辛拿（Daniele Dessena）在下半場早段「插水」犯規，兩黃一紅被逐離場，博洛尼亞在人數佔優下，大舉反撲，柏拉斯奧（Rodrigo Palacio）及對方的烏龍球，在下半場15分鐘追成3：3平手。博洛尼亞乘勢繼續進攻，箭頭柯蘇連尼（Riccardo Orsolini）接應傳中近射破網，在80分鐘助球隊成功反勝，全取3分。

博洛尼亞的前鋒柯蘇連尼在80分鐘攻入反勝一球，助球隊以4：3反勝布雷西亞。（Getty Images）

博洛尼亞半場雖然落後兩球，但在主帥米赫洛域的鼓勵下，眾將在下半場團結一致地反撲。（Getty Images）

博洛尼亞反勝4：3後，開季3仗未嘗一敗，在意甲以得失球差力壓祖雲達斯，7分暫列次席。博洛尼亞主帥米赫洛域縱然在醫院接受化療，但他依然心繫球隊，在球隊半場落後時，透過電話與一眾球員通話，鼓勵球員，而眾將亦未有令米赫洛域失望，力保球隊今季不敗之身。

博洛尼亞大軍完成作客賽事後，在回程的途中，特意駛經米赫洛域入住的醫院，眾將在醫院外高呼領隊的名字，支持患病的主帥，而米赫洛域亦有向球員們揮手示意。

米赫洛域雖然患病，但依然堅持領軍，繼續帶領博洛尼亞。（Getty Images）