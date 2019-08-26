【意甲】米赫洛域抗白血病不忘主帥職　博洛尼亞開咧戰賽和維羅納

意甲開咧，博洛尼亞成為其中一個焦點，因為該隊主帥米赫洛域在確診白血病後，治療期間堅持領軍。博洛尼亞本港時間周一（26日）凌晨作客1：1賽和維羅納取得1分。

現年50歲的米赫洛域上月確診白血病，但他表明不會辭教職。10天後球會證實，米赫洛域的第一輪治療已進入預定程序，並補充指，他將再進行三星期的密切觀察，監測血液和臨床數據決定下階段。米赫洛域雖因此錯過博洛尼亞的季前熱身賽，而他早已表明今季首場對維羅納的比賽會親自領軍。

米赫洛域在場邊督師，看來精神不俗。(視覺中國)

米赫洛域在今年1月被任命為博洛尼亞的主教練，取代了恩沙基的位置，開始了他在博洛尼亞的第二度領軍生涯。這位現年50歲的塞爾維亞人，已是第二次直接取代恩沙基成為球會主教練，對上一次是在2015年恩沙基被AC米蘭解僱後走馬上任。

米赫洛域上任後，博洛尼亞戰績有所提升，在去季最後12場比賽中贏了8場，以聯賽第10名完成2018/19球季。

一代罰球王米赫洛域，罹患白血病，面貌明顯較以前消瘦，頸部貼有紗布，相信是治療留下的痕跡。（Getty Images）

米赫洛域在意大利球壇有着傳奇地位，他在90和00年代，先後在羅馬、森多利亞和拉素出任中場。他保持着意甲自由球入球最多的紀錄，與米蘭名宿派路齊名，被廣泛認為是史上其中一位最優秀的死球專家。

博洛尼亞特別為米赫洛域推出特別版球衣，並印上「We Are one」口號。（網上圖片）

博洛尼亞為表示對米赫洛域支持，官方更推出了一款特別版球衣。球衣上印有米赫洛域名字和其招牌的11號。在米赫洛域名字的上方還印有球會口號「We are one」的字樣。

▼ 回味米赫洛域精彩職業生涯（按圖放大）

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他在球員時代早年是南斯拉夫國家隊成員，1991年效力貝爾格萊德紅星時取得歐洲冠軍。他代表南斯拉夫參加了1998年的世界盃和2000年的歐國盃。