【意甲】米赫洛域證實患白血病　博洛尼亞未因病易帥

前南斯拉夫名將﹑現任博洛尼亞主帥米赫洛域（Siniša Mihajlović），召開記者會宣布患上白血病，他會積極接受治療，力抗病魔。 博洛尼亞未有因為米赫洛域患病而聘請另一名教練。

意甲球隊博洛尼亞主帥米赫洛域召開記者會，回應過去24小時的多個傳聞，宣布自己患上白血病，但球隊並未有因而辭退他。「我在4個月前發現身體異常，經檢查後證實我患上白血病，當我收到這消息時大受打擊，我在房間內哭泣，同時思考很多事情。當我接受現實後，我深信自己能夠擊退病魔，急不及待治療，希望及早康復。當我向麾下球員宣布患病消息時，我也不禁落淚，但我會為自己﹑妻子及家人努力，戰勝病魔。在此必須向博洛尼亞道謝，他們使我明白我們是大家庭，給予我不少力量。」

米赫洛域在今年第2度擔任博洛尼亞主帥。（Getty Images）

米赫洛域帶領博洛尼亞以第10位完成聯賽。（Getty Images）

現年50歲的米赫洛域，球員生涯在意甲打滾多年，曾效力森多利亞﹑羅馬及國際米蘭等球隊。這名前南斯拉夫國腳在2006年高掛球靴後，開展他的執教生涯，曾經執教費倫天拿、森多利亞及AC米蘭等球會。他在今年初重返博洛尼亞，再度接任主帥，並帶領球隊以第10位完成意甲。