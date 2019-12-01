【英超】阿仙奴眾將向艾馬利致意　豪門易帥後反彈有跡可尋？

北倫敦兩大球會在11月底絕不平靜，隨熱刺解僱普捷天奴後，阿仙奴主帥艾馬利同樣逃不過被炒的厄運，由名宿龍格保任暫代領隊。 不少阿仙奴球員亦透過社交網站向艾馬利致意，盛傳與艾馬利關係一般的奧斯爾，未有任何表示之餘，更上載一張與龍格保的合照。

隨同市宿敵熱刺辭退普捷天奴，並找來摩連奴走馬上任後，同樣戰績不濟的阿仙奴，在歐霸不敵法蘭克福後，決定解僱上任18個月的艾馬利，而他的位置將由助教龍格保（Freddie Ljungberg）暫代，因該名阿仙奴名宿沒有歐洲足協專業教練牌照（UEFA Pro License），他只可領軍12個星期至至明年2月，他亦表示將傾盡全力，希望為球迷帶來好消息，而去年退役的梅迪薩卡，亦將成為龍格保的副手。

龍格保走馬上任成阿仙奴暫代主帥，將與奧巴美揚等人並肩作戰。（Getty Images）

英超第14輪直播賽程（按圖放大）

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阿仙奴解僱領隊艾馬利 近況低迷連續7場不勝

艾馬利在各大賽事7場不勝後，隨即遭兵工廠解僱，而該名西班牙籍主帥亦向球會方面致謝，表示有機會執教阿仙奴是他的榮幸，感激職球員及球迷在一年半的支持，並祝願阿仙奴在未來有更好的發展。

阿仙奴的拿卡錫迪及大衛雷斯等人，亦透過社交網站向艾馬利致意，而大衛雷斯高度評價艾馬利，不斷他在兵工廠成敗也好，亦是球員的榜樣。不過，盛傳與艾馬利關係緊張的奧斯爾，不單止在社交網站上隻字不提艾馬利，更上載一張與龍格保的合照，是否寓意他將「全力」為龍格保效力呢？

奧斯爾隻字不提艾馬利外，更上載一張與龍格保的合照，不知用意為何。（Twitter截圖）

阿仙奴眾將紛紛向艾馬利致意（按圖放大）

易帥=「反底」? 蘇斯克查接手後曾創聯賽12場不敗

德甲班霸拜仁慕尼黑﹑英超的曼聯及熱刺，在近兩年間亦曾更換領隊，而3支球隊在易帥後的戰績亦有反彈，由蘇斯克查任暫代曼聯主帥首仗更大炒卡迪夫城5：1，及後曼聯在聯賽12場不敗，並取得一紙3年的合約。拜仁在辭退尼高高華後「反底」，連續4場賽事全勝並不失一球，至今晨不敵利華古遜才首度落敗。由龍格保暫代「廠長的」阿仙奴，可否谷底反彈，終止7場不勝的尷尬紀錄，還看周日晚作客諾域治的聯賽。