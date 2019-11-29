【英超】普捷天奴發聲明感激熱刺　孫興慜向摩連奴「三顧草廬」？

普捷天奴被熱刺辭退後，終於發表聲明官方回應事件，感謝熱刺及球會主席多次的支持，而他在任內已竭盡所能領軍。 另外，摩連奴接任熱刺主帥後，在主場反勝奧林比亞高斯贏盡掌聲，在該仗未有進帳的孫興慜，賽後在球員通道同樣連番「失機」。

普捷天奴帶領熱刺5年半，任內雖然未能為熱刺帶來錦標，但他為球隊的貢獻絕對是功不可沒，而去季在未有任何增兵下殺入歐聯決賽，亦是他率領熱刺多年的代表作。

熱刺未有念在普捷天奴早前的貢獻，因為本地聯賽戰績欠佳，而慘吃無情雞。普捷天奴因匆匆離隊的關係，未能親身與球員們道別，只能將說話留在戰術板上。

普捷天奴去季在零增兵下，帶領熱刺殺入歐聯決賽，亦是他的代表作。（資料圖片／Getty Images）

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相隔一周多後，普捷天奴終發表聲明官方回應事件，感激熱刺上下多年的支持，亦指在任內竭盡所能為球隊爭取佳績，「首先，我要感謝兩名班主李維士與利維，給予我機會參與熱刺的發展，我亦十分感激在5年半間在球會共事的人，當然少不得球迷的鼎力支持。我在任內用盡一切方法取得成功，亦完成不少鼓舞的成就，祝願熱刺未來發展一切順利。」

普捷天奴發聲明感謝熱刺上下，並表示在任內已經盡全力爭取佳績。（資料圖片／Getty Images）

熱刺球迷在上場歐聯時，高舉印有普捷天奴的阿根廷國旗，向該名前主帥致敬。（Getty Images）

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另外，摩連奴首仗領熱刺戰歐聯，在上半場中段落後兩球時，果斷作出調動，最終球隊反勝奧林比亞高斯4：2，贏得不少球迷掌聲。熱刺在官網發布該仗的花絮短片，其中孫興慜「三顧草廬」失敗亦十分逗趣。當球賽結束後，兩軍職球員返回更衣室，而摩連奴在球員通道與奧林比亞高斯球員擊掌，孫興慜連續三次希望與摩帥擊掌，但摩帥均未有察覺，最終在奧林比亞高斯球員示意下，才與孫興慜相擁道賀。

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