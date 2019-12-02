【足球】拜仁高層路明尼加爆往事　曾試圖從薩爾斯堡購入文尼

沙迪奧文尼（Sadio Mane）本來並非征戰英超？拜仁慕尼黑CEO路明尼加（Karl-Heinz Rummenigge）近日表示，這支巴伐利亞勁旅本來早於2012年有機會簽下沙迪奧文尼（Sadio Mane），但最終未有成事，放過這名射手的拜仁「實在是個遺憾」。

文尼在2012年由法甲梅斯轉投薩爾斯堡紅牛，路明尼加指球探看到他轉戰奧地利後的表現，拜仁時任技術總監列舒克（Michael Reschke）想引入這名塞內加爾前鋒，但最後未能成事，路明尼加至今仍感到可惜。

文尼2014年轉戰英超後極速冒起。（路透社）

路明尼加認為紅牛集團式管理球員，是當時未能收購文尼的主因。（路透社）

「我們對文尼有興趣，但最後卻未能成事，他之後去了修咸頓又轉投利物浦，真的很可惜。」路明尼加接受德國《圖片報》訪問時說。

為何盡收天下兵器的拜仁未能得到文尼呢？路明尼加言語間認為與紅牛足球集團有關：「薩爾斯堡紅牛中央式管理一切，當然他們有個別球員表現特別出色時，都會理想地留給RB萊比錫。」

文尼今季於各項賽事為利物浦射入12球。（路透社）

避談辛尼轉會傳聞

盛傳拜仁對曼城中前場利萊辛尼（Leroy Sane）有興趣，但路明尼亞這樣說：「我在這一行待很久了，如果我開腔就任何關於辛尼的說話，將會帶來不少不必要的麻煩，最重要的是我的經驗告訴我，就算講了，價錢不會下降。」辛尼現時與曼城合約2021年到期，這名德國國腳8月膝蓋十字韌帶撕裂，正在養傷。

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