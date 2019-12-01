【英超】利物浦熱刺完場前驚險贏波　車路士一球不敵韋斯咸

熱刺﹑利物浦及車路士3支「Big 6」同時在今輪英超主場出擊，熱刺及利物浦亦驚險地全取3分，但車路士則於史丹福橋一球飲恨，不敵韋斯咸。

雲迪積克梅開二度 艾利臣出迎犯手球被逐

利物浦舊將舒維爾為紐卡素攻入扳平一球，使早場亮相的曼城再失兩分，在聯賽榜遙遙領先的利物浦有望再拉開差距。紅軍中場悍將法賓奴因傷缺陣，主帥高普以張伯倫頂替正選上陣。利物浦在晏菲路出戰至18分鐘便打開缺口，阿歷山大阿諾特在右路開出罰球，雲迪積克跳頂頭槌剛好笠死白禮頓門將馬菲賴恩。二人在6分鐘後再度炮製入球，阿歷山大阿諾特開出角球，雲迪積克接應頭槌入網，梅開二度。

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阿歷山大阿諾特與雲迪積克合力炮製兩個入球。（路透社）

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利物浦戰至下半場31分鐘，艾利臣出迎時在禁區外故意犯手球，被球證出示紅牌被逐，並由阿祖安入替。當阿祖安正在指揮排人牆時，白禮頓隊長鄧克突然起腳入網，偷襲成功，球證示意入球有效。白禮頓乘勢強攻利物浦，臨危受命的阿祖安亦有驚險鏡頭，接波時「牛油手」幸隨時將皮球一抱入懷，結果驚險以2：1力挫白禮頓，力保勝局。

迪利阿里在摩連奴麾下重生 哈利威爾遜末段連入兩球

在周中歐聯立下大功的「醒目球僮」哥林希尼斯，於主場對般尼茅夫前，在主帥摩連奴的陪同下，與一眾熱刺球員一同進餐。

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在周中的歐聯「立功」的球僮，在開賽前與一眾熱刺球員進餐。（熱刺官方Twitter截圖）

客軍般尼茅夫在開賽早段亦有不少埋門鏡頭，但「醒目球僮」亦為熱刺帶來好運，孫興慜接應長傳順勢橫傳予身旁的迪利阿里，輕鬆撞射入網，在21分鐘開紀錄。達雲臣山齊士及後雖再度射破對手大門，可惜因犯手球在先被推翻，主隊以一球領先返回更衣室。

迪利阿里在摩連奴的戰術下，該名英格蘭中場表現搶鏡，同樣來自艾達韋列特的長傳，阿里在禁區內接應並力敵兩名對方守衛，以一記挑射破網，梅開二度。熱刺再以直接的反擊擴大紀錄，施素高接應孫興慜助攻得手。般尼茅夫在及後隨即由哈利威爾遜禁區頂罰球入網，及後該名利物浦借將完場前再入一球，幸好為時已晚，熱刺仍以3：2險勝般尼茅夫。

基士維一箭定江山 韋斯咸力克車路士

同樣在主場出擊的車路士，基奧特代替在周中歐聯勇戰受傷的射手譚美阿巴謙，在上半場與韋斯咸互無紀錄。易邊後僅3分鐘，「鎚仔幫」的左閘基士維殺入禁區，扣入大位右腳射遠柱入網，「藍戰士」在史丹福橋率先失守。韋斯咸的安東尼奧門前建功，幸好經VAR核實後手球在先，入球無效。車路士傾力反撲不果，結果一球不敵韋斯咸。