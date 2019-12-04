【英超】加比爾捷西斯轟兩球　曼城大破般尼絕不放棄爭標

英超周中開快車，曼城昨晚作客般尼，靠加比爾捷西斯梅開二度，加上洛迪卡斯簡迪及馬列斯各建一功，以4：1大勝對手。曼城贏波後14戰得32分，落後踢少一場的榜首利物浦8分，射入一記掛網遠射的洛迪卡斯簡迪表示，一日數字上仍有可能奪冠，他們都不會放棄。

曼城上輪作客遭紐卡素迫和2：2，被利物浦愈拋愈遠，賽前落後11分，他們在當地時間昨晚（12月3日）訪般尼，很快入局，史達寧、奇雲迪布尼及加比爾捷西斯皆有攻門，直至24分鐘，加比爾捷西斯終於為客隊開紀錄。這名巴西前鋒接應大衛施華的分波，從左路引球入禁區，推大位馬上起右腳，彎遠柱入網，般尼門將尼克普比飛盡都撲不到。

加比爾捷西斯起右腳彎入，為曼城開紀錄。（路透社）

加比爾捷西斯與隊友慶祝。（路透社）

半場領一球的曼城，到50分鐘擴大領先優勢，貝拿度施華在偏右的禁區邊用左腳傳中，加比爾捷西斯遠柱入楔，快對手一步射入，攻入今場個人第二球。他累積32個英超入球，是英超史上入球第三多的巴西球員，僅次41球的菲臘比古天奴及52球的羅拔圖法明奴。

加比爾捷西斯下半場再建一功，幫球隊拉開紀錄。（路透社）

加比爾捷西斯今場梅開二度。（路透社）

曼城全場圍攻，佔超過七成的控球，到68分鐘再下一城，般尼球員在禁區解圍不遠，大衛施華截到後施射被擋出，洛迪卡斯簡迪在禁區頂，球不着地之下右腳轟了一記炮彈式掛網波，幫球隊拉開到3：0。

洛迪卡斯簡迪「窩利」勁射得手。（路透社）

洛迪卡斯簡迪賽後表示，一日數字上仍有可能，他們都不會放棄冠軍。（路透社）

曼城在86分鐘由馬列斯增添紀錄至4：0，雖然般尼完場前由羅比巴迪「破蛋」，但曼城仍然作客大勝4：1，全取3分，贏波後14戰得32分，落後踢少一場的榜首利物浦8分。今場射入靚波的防中洛迪卡斯簡迪說：「我們仍有機會贏錦標。直至數字上證實另一支球隊贏冠軍之前，我們都會奮戰到最後。我們將會見到狀態最巔峰的曼城。」

談到今場的戰情及入球，今夏才加盟的洛迪卡斯簡迪則說：「在一個重要時刻，我為球隊射入一記精彩的入球，我的位置入球機會不多，但當機會來到時，我希望起腳及入球。我覺得自己已經適應了新環境，我想踢出自己的最高水平。」他還大讚梅開二度的加比爾捷西斯，「他很年輕，但踢得像一個經驗豐富的球員」。

馬列斯為曼城射成4：0。（路透社）

加比爾捷西斯今場繼續頂替受傷的阿古路攻堅，他表示會以阿古路為學習對象，他說：「我清楚自己的能力，我一定入到波。每當我上陣，我都要入球，就像阿古路那樣，這是我的目標。阿古路是我的隊友，我從他身上學習，他是球壇的傳奇。」經歷上輪失分，他認為今場贏波十分重要，「我們現在落後利物浦8分，這是一場重要的勝仗」。

領隊哥迪奧拿就大讚加比爾捷西斯是一位戰士，他說：「代表替阿古路的任務並不容易，但球隊對他完全沒有懷疑。我為他感到高興，他是一位戰士，我希望他全力以赴，在這個位置踢得更有侵略性。」此外，哥帥還讚洛迪卡斯簡迪表現完美，在進攻、防守及過渡都很好，「在他的腦海中有份地圖，知道每個球員的位置，加上他的身體質素，他是完美的」。

哥迪奧拿賽後大讚加比爾捷西斯及洛迪卡斯簡迪。（路透社）

同日另一場，水晶宮主場對般尼茅夫，他們雖然在19分鐘有中堅馬馬度沙高被逐，但靠舒洛比在76分鐘建功，主場以1：0險勝。水晶宮贏波後15戰得21分，暫升上第5位。