【英超】迪布尼與舒維爾互轟世界波　曼城賽和紐卡素痛失兩分

曼城在英超第14輪聯賽作客紐卡素，尖刀阿古路缺陣，加比爾捷西斯擔正攻堅，惟下半場單刀的黃金機會未能把握，結果曼城在兩度領先下，被主隊逼和2：2，痛失兩分。

在聯賽榜落後榜首利物浦9分的曼城，今仗造訪紐卡素的聖占士公園球場，阿古路於上周聯賽受傷，主帥哥迪奧拿改以加比爾捷西斯夥拍馬列斯及史達寧攻堅，老將費蘭甸奴繼續與史東斯扼守中路。

阿古路因傷缺陣，加比爾捷西斯取以代之攻堅。（路透社）

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作客的曼城在開賽已佔較多的控球率，「藍月亮」的攻勢逐漸入肉，史達寧在左路與大衛施華一次配合，殺入禁區後史達寧起腳射破紐卡素大門，攻入今季聯賽第8個入球，在22分鐘先開紀錄。不過，主隊僅落後3分鐘便收復失地，紐卡素的積祖威廉斯（Jetro Willems）在相近位置建功，追成1：1。

曼城下半場雖有近77%的控球率，可惜實質攻勢未能威脅紐卡素。「藍月亮」在中段開始施壓，迪布尼窄角度起腳被紐卡素門將杜巴夫卡撲出。曼城箭頭加比爾捷西斯在下半場亦有不少機會，先與史達寧「爭食」起腳未能命中，及後單刀亦未能射破杜巴夫卡，浪費領先的黃金機會，在比賽末段更被調離場。

加比爾捷西斯在下半場錯失領先的黃金機會。（路透社）

哥帥隨即換入貝拿度施華及菲爾科頓（Phil Foden），戰情依然膠着，但踢至82分鐘，迪布尼禁區頂一控一射擦楣底入網，幾經辛苦終助曼城再次領先。不過，正當他以為自己成為球隊「救世主」之際，戰情卻如上半場的翻版，紐卡素的舒維爾接應艾素的地波，第一時間妙射破網，結果兩軍以2：2打成平手，曼城痛失兩分，未能收窄與利物浦的差距。

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