【桌球】奧蘇腳傷影響狀態仍勝泰國球手　英國錦標賽16強鬥丁俊暉

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）受腳傷影響，在昨日的桌球英國錦標賽第3圈的表現不太好，但仍以6：2淘汰泰國的沙安簡（Noppon Saengkham），16強將遇上中國的丁俊暉。

當地時間昨日（12月3日）的桌球英國錦標賽第3圈，衛冕的奧蘇利雲面對泰國的沙安簡，手風欠順，整場比賽都沒有打出一棒破百（century break），至直第7局，奧蘇才狀態回升，一棒打出97度贏101：0，之後一局再一棒打出65度，以71：53取勝，贏局數6：2。

奧蘇利雲在英國錦標賽擊敗沙安簡。（視覺中國）

+ 3 + 2

奧蘇賽後坦言，腳傷影響表現，他說：「腳傷真的很差！希望我可以繼續如常比賽，這是舊患來的。我真的停不了跑步，在4到5星期前，我又開始跑步，但真的很痛。我要好好處理，我真的不想退賽，所以我之後只會在不用打波的日子才跑步。」

值得一提的是，奧蘇在第2局有一cue十分精彩，當時沙安簡剛打失紅波，由奧蘇上陣。白波在頂，枱上3個紅波俱在枱邊，其中兩個貼在右側，粉紅波遮住，令到白波打過去的角度很窄。

奧蘇靚波逐格睇（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

Ronnie O'Sullivan için imkansız pot yok! Turnuvanın vuruşu? 🚀🚀 pic.twitter.com/yYwQI8HbJw — Snooker Türkiye (@snookertr) December 3, 2019

不過，這一球難不到奧蘇，白波準確地避開粉紅波，直擊第一個紅波，再將另一個紅波打入尾袋，之後白波還滾到黑波附近去。這一球，奧蘇贏得全場掌聲。

奧蘇晉級16強後，會面對中國球手丁俊暉。丁俊暉在第3圈以6：4擊敗卡達（Ali Carter）。

丁俊暉亦順利過關，下圈遇上奧蘇。（視覺中國）

全場比賽片段：