【桌球】冰咸首局轟147力挫中國球手魯寧　生涯147次數追平丁俊暉

43歲的冰咸打出職業生涯第6次147，追平丁俊暉，147次數排名第4。在昨日的北愛爾蘭公開賽首圈，冰咸以4：3力挫中國球手魯寧晉級，其中在首局一棒打出147。

在當地時間昨日（11月12日）的桌球北愛爾蘭公開賽，11號種子冰咸（Stuart Bingham）面對中國的魯寧。兩人在今年初的印度公開賽第3圈交過手，當時魯寧爆冷以4：3擊敗冰咸。今場比賽，冰咸入局快，首局手感火熱，花10分鐘打出147清枱，先拔頭籌。

冰咸昨日出戰北愛公開賽，首圈首局即打出147。（視覺中國/資料圖片）

冰咸打出147片段：

冰咸乘勝追擊，再贏多兩局73：57及87：31，遙遙領先3：0。不過，這名英格蘭球手突然失準，被魯寧連追3局。在第4局，魯寧一棒打出70度贏70：57；之後在第5局，他一捧打出78度，再贏79：21；到第6局，魯寧再贏61：54，追成3：3平手。

這是冰咸今年第2次打出147，也是他生涯第6次。（視覺中國/資料圖片）

在關鍵的第7局，冰咸終於站穩陣腳，以63：45取勝，以局數4：3險勝，報卻上次落敗之仇，躋身北愛公開賽次圈。今場是冰咸職業生涯第6次打出147，追平中國名將丁俊暉，排桌球147次數榜第4位。這是冰咸今年第2次打出147，在上季，他於4月的中國公開賽對艾頓（Peter Ebdon）時打出147。

冰咸與丁俊暉一樣，生涯6次打出147。（視覺中國/資料圖片）

147次數比冰咸多的3個人：

魯寧一度將局數追成3：3，但最後都落敗。（視覺中國/資料圖片）

冰咸這一次也是今季桌球壇第3次147，之前兩次皆由湯福特（Tom Ford）造出。

在桌球壇，147次數比冰咸多的只有3個人，分別是15次的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）、11次的亨特利（Stephen Hendry）及9次的希堅斯（John Higgins）。