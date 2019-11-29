【桌球】奧蘇利雲英錦賽首圈又放棄147　出杆太快犯規仍勝6：0

衛冕的奧蘇利雲在桌球英國錦標賽首圈贏得輕鬆，昨日以6：0大勝18歲的布文。可能是對手太弱，奧蘇在比賽中兩度「玩嘢」，先在第3局放棄147，他打完15個紅波及14次黑波後，選擇打粉紅波而非黑波；在4局，奧蘇似乎想炫耀自己出杆快，打完啡波後不待裁判放回原位，就馬上打黃波，被判犯規。

當地時間昨日（11月28日）的桌球英國錦標賽首圈，衛冕的頭號種子奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）面對18歲愛爾蘭小將布文（Ross Bulman），直落以局數6：0大勝晉級；布文在頭4局可說毫無還擊之力，4局合共只得40分。

奧蘇利雲首圈輕鬆過關。（視覺中國）

在第3局，奧蘇手感火熱，紅波、黑波、紅波、黑波……順序落袋，似是向147進發。然而，當他打完15個紅波及14次黑波，將所有紅波清枱後，他卻放棄147，轉打低黑波一分的粉紅波。不過，奧蘇最後都沒有打出146，他在清顏色波的時候打失粉紅波，一棒打出133度。

奧蘇利雲放棄147逐格睇：

+ 3 + 2

奧蘇利雲在第3局放棄打147。（視覺中國）

奧蘇利雲放棄147片段：

奧蘇賽後說：「其實打入藍波已經安全，所以我沒有刻意去追求147。我打完紅波之後，打粉紅波會簡單一點，這是正確的出杆。」今次的賽事有1.5萬鎊的147獎金，給予打出147的球手，而鶴健士（Barry Hawkins）在日前打出147，所以奧蘇笑言這份獎金是鶴健士的聖誕禮物，「我不想搶走他7500鎊」。

奧蘇利雲直落贏6：0晉級次圈。（視覺中國）

此外，奧蘇今場平均出杆時間只有13.8秒，其中在第4局，他打完枱上最後一個紅波，之後打啡波。啡波一落袋，裁判都未擺回啡波，奧蘇就乘勝追擊，再出杆打入黃波，被指犯規。不過，奧蘇這一棒打出66度，都夠贏81：10。

奧蘇利雲犯規逐格睇：