【桌球】冰咸不敵希堅斯歸咎觀眾電話響　麥克艾倫靠黑柴挫馬菲連

英國桌球錦標賽16強，一個電話影響了勝負。 希堅斯及冰咸打成4：4，在第9局冰咸領先46：18時，觀眾席上響起電話鈴聲，令到冰咸分心打失紅波，在領先下失了這一局，最終以局數4：6落敗。冰咸賽後明言，若果沒有電話響，他定能贏出第9局。

在當地時間昨日（12月4日）的英國桌球錦標賽16強，希堅斯（John Higgins）大戰冰咸（Stuart Bingham），兩人鬥得激烈，冰咸在第7局打出一棒破百的100度贏140：0，之後希堅斯在第8局以93：0回應，兩人再打成平手，局數4：4。

希堅斯在16強以6：4擊敗冰咸。（視覺中國）

在第9局，冰咸手風較順，領先46：18，此時他準備打紅波，突然間，觀眾上電話響起，大會馬上叫觀眾關掉聆聲。不過，冰咸已經分心，打失了這個紅波，一失足成千古恨。他向觀眾席舉起拇指，走回自己的座位。

冰咸打失紅波逐格睇：

+ 3 + 2

希堅斯把握機會，反勝62：46，取得第9局。最後，希堅斯再贏多局80：35，以局數6：4擊敗冰咸。冰咸賽後怒氣沖沖，直言電話響令他輸波，他說：「簡直是笑話！這是擺明打爛人的飯碗！觀眾忘記熄電話鈴聲，真是可笑！（如果電話沒有響）我將會領先局數5：4，我會有很多機會贏出這場比賽。」

冰咸被電話鈴聲干擾後打失紅波，失了關鍵的第9局，之後再輸多局出局。（視覺中國）

希堅斯對冰咸全場片段（電話響在4：03：30）：

同日另一場16強，麥克艾倫（Mark Allen）以局數6：5險勝馬菲連（Kurt Maflin），靠最後的黑柴取勝。馬菲連今場兩次打出一棒破百，而麥克艾倫亦打過一次，兩人打完10局後戰成5：5平手，要在決勝局分高下。

麥克艾倫把握馬菲連打失啡波的機會，之後清枱，打入最後的黑柴，剛好贏67：61。（視覺中國）

兩人在最後一個紅波膠着，當時馬菲連領先60：40。馬菲連打出精彩的一棒，擊中紅波，紅波連撞3條邊入袋，贏盡掌聲。不過，他之後打失啡波，葬送大好形勢，麥克艾倫「清枱」，打入最後的黑柴，剛好以67：61擊敗馬菲連，以局數6：5勝出。

馬菲連紅波撞三「箍」逐格睇：

+ 4 + 3 + 2

麥克艾倫對馬菲連全場片段（撞三邊在3：36：30）：