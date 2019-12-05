【意甲】傳世界第三富豪有意購AC米蘭　復興之路首選美斯

意甲豪門AC米蘭近年內部混亂，成績受影響下滑，不復當年之勇。 不過近日外國傳媒爆料，指世界排名第三的法國富豪阿爾諾（Bernard Arnault），有意收購這支米蘭傳統球隊，而且更想以巴塞隆拿球星美斯（Lionel Messi）作重建球隊的基礎。

法國富豪阿爾諾為時裝名牌LV（Louis Vuitton）集團主席，身家總值多達1060億美元，為世界第三富豪，排在貝佐斯（Jeff Bezos）及比爾蓋茨（Bill Gates）之後。據法國傳媒報道，這名富豪有意收購AC米蘭。

外國傳媒指阿爾諾欲收購AC米蘭。（網上圖片）

AC米蘭近年成績回落。（視覺中國）

法國傳媒又指阿爾諾成功收購AC米蘭的話，希望以阿根廷球星美斯作復興球隊的重心。外媒透露，阿爾諾野心不止於美斯一人，欲聘用當今球壇最成功教練、曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）做教練。

美斯與巴塞隆納拿的合約到2021年到期，雖然巴塞開出無期限的終身合約，但這名32歲前鋒已表示不想被一紙合約綁死。

AC米蘭近年內部十分動盪。（路透社）

美斯及哥帥於2008至2012年曾於巴塞合作，一起贏得不少錦標，哥帥與曼城合約到2021年到期，但這名西班牙籍教練已明言不介意繼續長年留在英格蘭。

AC米蘭現任主帥皮奧利（Stefano Pioli）10月上任，但至今仍未能改善球隊表現，AC米蘭現時排在意甲第11位。AC米蘭自2012至13年得第3後，過去6季成績不濟，從未能打入前4。

外國傳媒指阿爾諾收購AC米蘭的話，想羅致美斯作重建球隊的中心。（路透社）

盛傳簽伊巴救亡

他們已5年未入過歐聯，今季成績依舊強差人意，有傳將在1月簽入舊將伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）。伊巴於2010年曾以外借形式成為A米一員，一年後正式轉會，85場比賽轟入56球，更是2010至11年意甲冠軍功臣之一，球隊名宿、現任體育總監馬甸尼（Paolo Maldini）曾表示伊巴是個「夢幻球員」，希望可以簽到他。