【足球】伊巴謙莫域重返意甲？　「我們很快在意大利再見」

伊巴謙莫域真懂得賣關子！ 這名38歲瑞典前鋒向意大利傳媒透露，將會很快在意大利再見，令人估計他將會加盟一支意甲球隊，究竟是AC米蘭，還有拿玻里，抑或是博洛尼亞？

伊巴與美職聯的洛杉磯銀河約滿，決定離隊，他的去向成為傳媒焦點。伊巴早前將瑞超球隊哈馬比的球衣，放上社交網站，令人懷疑他回瑞超，怎料原來他是入股哈馬比，令很多「跟車太貼」的傳媒「炒車」。

伊巴早前入股哈馬比，令不少傳媒「炒車」。（哈馬比Twitter）

伊巴接受意大利《GQ》訪問，再向外界透露去向，他說：「我將會加盟一間球會，帶領他們重獲勝利，創造歷史。」據報，現與伊巴拉上關係的球會有AC米蘭、拿玻里、博洛尼亞及羅馬。他表示在選擇新球會時，會考慮家庭因素。

「我們很快會在意大利再見。」伊巴這一句，令人猜測其下一站是意甲。

伊巴接受意大利《GQ》訪問，再向外界透露去向，他跟記者說「很快在意大利再見」。（視覺中國/資料圖片）

伊巴在訪問中說：「在球壇中，有些球員只是踢足球，但有些會研究足球。當那些人研發出新的踢波風格時，其他人就只能跟隨。我很喜歡創新，我不只想做好一兩件事，我想做好所有東西。」

伊巴曾踢過AC米蘭、國際米蘭及祖雲達斯，在意甲有豐富經驗。（視覺中國/資料圖片）

回顧在美職聯的兩年歲月，伊巴覺得美國足球還有待進步。他說：「我很喜歡在洛杉磯的體驗，尤其當我重傷後，人們總說我不可能再踢波，但我證明了給他們看，我仍然可以創一番事業。在戰術及技術層面，他們還有進步空間。他們懂得跑，但不懂用雙腳去踢足球，或者因為傳統的美式運動都是用手吧。」