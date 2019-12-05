【英超】利物浦強勢打吡戰大勝　傳莫耶斯任愛華頓暫代主帥

英超「周中快車」除了摩連奴重返奧脫福的矚目大戰外，同日亦上演「默西賽德郡打吡」，由利物浦在晏菲路迎戰愛華頓，紅軍主帥高普雖然收起沙拿及法明奴，但繼續正選的沙迪奧文尼表現活躍，全場炮製3個入球，協助球隊以5：2擊敗愛華頓，保持不敗紀錄。

英超至今唯一一支不敗之師利物浦，今仗在主場鬥愛華頓，上演「默西賽德郡打吡」，主帥高普收起法明奴及沙拿，改由沙基利及奧歷治夥拍沙迪奧文尼攻堅，而上仗領紅的門將艾利臣比加停賽，則由二號門將阿祖安把關。

阿祖安今仗頂替上場領紅的艾利臣把關。（路透社）

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雖然紅軍的進攻組合有所變動，但攻力依然未受影響，沙迪奧文尼在開賽早段交出兩個致命直線，分別造就奧歷治及沙基利建功，在17分鐘已領先兩球。雖然愛華頓中堅米高堅尼及後追成較接近紀錄，但奧歷治突破越位陷阱妙射得手，加上文尼親自建功拉開3球，之後李察利臣在上半場補時階段頭槌入網，利物浦以4：2領先返回更衣室。

表現十分活躍的沙迪奧文尼，在下半場末段連番失機，兩球單刀近射亦無功而還，最終由韋拿杜姆在下半場補時階段射入「埋齋」一球，結果以5：2擊敗愛華頓，聯賽至今15場僅和一場，以43分穩坐榜首位置。

在沙拿及法明奴先列後備下，沙迪奧文尼繼續負起攻堅重任。（路透社）

「默西賽德郡打吡」兩軍合轟7個入球（按圖放大）

+ 3 + 2

高普今仗在正選陣容上作出5個調動，而奧歷治及沙基利合共交出3個入球，高普當然對一眾球員的演出相當滿意，更指今仗展露出球隊的深度，「我經常讚揚球隊的質素，而在今仗正好充分表現球隊的深度，奧歷治的入球﹑拉爾拉拿及沙基利的一切，我在開季前已表示全隊也是出色的球員，今仗正好是最佳證明。」

高普表示今仗取勝，是展露球隊板凳深度。（路透社）

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愛華頓跌落尾三 馬高施華帥印凍過水？

「拖肥糖」在打吡戰中落敗，在今季已錄得第9場敗仗，並以14分跌入降班區域。主帥馬高施華帶領愛華頓的戰績欠佳，他在賽後亦避談自己在愛華頓的前途，「若你問我這個問題，老實說我也沒有答案，而我亦不喜歡在賽後討論自己在球會的未來，但由我上任的一天起，直至離開球會的一刻，我亦會專業地完成職務。」

根據《天空體育》的消息透露，馬高施華已步入在愛華頓的最後一段日子，盛傳前主帥莫耶斯將重返葛迪遜公園球場暫代主帥一職，而般尼茅夫領隊賀維（Eddie Howe）亦是人選之一。