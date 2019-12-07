【港超聯】南區無緣亞洲賽後兩將離隊　高美斯留港覓新東家

冠忠南區今日（7日）宣布，前鋒高美斯與中場溫俊已離隊。高美斯受訪時指自己值得更多上陣時間，也希望再在港證明自己。

冠忠南區今日早上於社交網站宣布，效力1年半的前鋒高美斯，跟中場溫俊已分別離隊。南區在聲明中指出，球會在季前組軍時，「對參加亞洲賽仍抱有希望」，因此增加人腳應付。不過南區認為「隨著這個希望接近落空」，球會有意讓更多本地年青球員上陣，所以決定讓溫俊及高美斯提早離隊。

高美斯早前聯賽鬥富力時才取得入球，誰不知兩周後卻離隊。（資料圖片）

高美斯曾分別效力過南華跟香港飛馬，及後曾在去年3月轉投印超巴揚卡拉，最後在上年夏天返港加盟南區。這位塞爾維亞籍中鋒上季曾在作客元朗時斷腳，傷愈後今季為南區共上陣9球，並取得兩球進帳。他接受查詢時解釋，自己跟南區於今個月約滿，且雙方並沒為續約達成共識。

高美斯在南華轟入多記經典入球而成名，他坦言自知在本地球壇中的角色，希望可繼續在港發展。（資料圖片）

暫留港覓新東家 望可再證明自己

對於在南區接近15個月的時間，高美斯自言在每課操練跟比賽時表現專業，「我感到很自豪，我認為自己能幫助球隊，也可取得不少入球。不過南區在這年內也未能贏得錦標，我很清楚自己在本地球圈的定位，也相信自己是一位值得上陣更多的球員，需要到一個可證明自己的地方。」

這位對香港情有獨鍾的球員，透露暫時會留港發展，在香港尋覓下一個新東家，「我會盡量嘗試留下來，但目前我仍未跟任何球會相討過，不過相信未來數周內便會有結果。」