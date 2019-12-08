【場地單車．世界盃】港將分創佳績　李慧詩勁敵莫頓獲兩銅

2019/20賽季的世界盃場地單車賽，上周完成第3站的香港站後，今周移師紐西蘭劍橋上演第4站，儘管「牛下女車神」未有參賽而留港訓練，一眾參賽香港車手仍有不俗表現，為香港掙得不少奧運積分。 香港今次主要由長距離組別參賽，其中逄瑤在女子捕捉賽獲第4名，僅僅失落獎牌。

港將當中，獲得最高排的是女子捕捉賽的逄瑤，把握到時機突圍進攻的她最終卻僅僅衝輸，獲得第4名；而急速冒起、獲總教練沈金康看好成為未來主力的「小女車神」李思穎，繼在香港站於女子全能賽刷新排名獲第7後，今站同樣獲第7，且在記分賽亦衝得不少分數，首兩圈都分別衝得3分、更成功超圈，表現明顯有進步，她所景仰的日本女車手梶原悠未則獲金牌。合力出戰女子麥迪遜賽的梁寶儀及楊倩玉，則以第10名完賽。

逄瑤在世界盃紐西蘭站獲第4，距獎牌只差一點點。（資料圖片／李澤彤攝）

李思穎（左一）升上成人組別不久，已開始站穩陣腳。（資料圖片／李澤彤攝）

男子組方面，張敬樂及梁峻榮再合力出戰港隊主力項目之一的麥迪遜賽，力爭奧運積分，兩人在後段發力衝分，在第13及第14個衝分圈，都成功以首名奪得5分，最後以15分獲第9名。梁嘉儒在香港站的男子全能賽獲第6名，今次再有不俗演出，以第12名完賽，繆正賢在男子捕捉賽則獲第20名。

梁峻榮及張敬樂力爭奧運積分，務求參加東京奧運。（資料圖片／李澤彤攝）

莫頓現身獲兩銅 下站與李慧詩交鋒



參加紐西蘭站的香港車手主要為長途組別，短途車手僅得李海恩（Jessica）一人。今站女子短途賽不少好手都參賽，包括李慧詩主要對手之一的澳洲車手莫頓（Stephanie Morton）、俄羅斯的禾諾娃（Aanatasia Voinova）等，其中莫頓在爭先賽資格賽（200米計時賽）造出10.537秒，力壓世界紀錄保持者米舒爾（Kelsey Mitchell）第1名晉級；Jessica則以11.034秒打入1/16決賽，晉級後卻在1/8決賽遇上莫頓，落敗出局。最終禾諾娃及米舒爾分獲金、銀牌，莫頓則獲銅牌。



Jessica隨後在競輪賽落入復活賽，敗予俄羅斯好手禾諾娃出局，韓國車手李惠真繼香港站後再奪金牌，加拿大的真妮絲特（Lauriane Genest）和莫頓分列銀、銅。世界盃下一站為12月13至15日的澳洲站，屆時李慧詩亦會加入戰團，與莫頓交鋒。