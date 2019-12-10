【英超】阿仙奴反勝韋斯咸終止9場不勝　龍格保取上任後首捷

經歷9場不勝後，阿仙奴終於在昨晚重響勝鼓，作客反勝韋斯咸3：1，暫代主帥龍格保取得上任後首場勝仗。雖然阿仙奴上半場被奧邦拿先破門，但換邊後由加比爾馬天尼利、尼高拉斯比比及奧巴美揚各入一球，反敗為勝。

龍格保上任後的第3場比賽，阿仙奴在當地時間昨晚（12月9日）出戰倫敦打吡作客韋斯咸。韋斯咸初段佔優，柏保路科奴斯、米查利安東尼奧都有攻門，惜無功而還。阿仙奴在29分鐘更有左閘基蘭泰亞尼受傷退下火線，由哥拉辛拿斯入替。

阿仙奴暫代主帥龍格保頭兩場一和一負，昨晚帶領作客韋斯咸。（路透社）

米查利安東尼奧的攻門無功而還。（路透社）

韋斯咸在38分鐘靠角球攻勢開紀錄，雖然斬入禁區的角球被解圍，但在一番混戰後，落在柏保路科奴斯腳下，他右路傳中，奧邦拿一頂破網。阿仙奴完半場前反撲，但先有美蘭尼爾斯的傳中被門將沒收，後有奧巴美揚遠射炒高，半場落後0：1。

阿仙奴左閘基蘭泰亞尼肩部受傷離場。（路透社）

奧邦拿一頂破網，為韋斯咸半場領先。（路透社）

今場龍格保輪換了部份球員，後防方面收起大衛雷斯，由哥林張伯斯打正選；而在鋒線上拿卡錫迪退居後備，由18歲的巴西小將加比爾馬天尼利攻堅，這名今夏加盟的球員在60分鐘接應哥拉辛拿斯傳中，射入首個英超入球，並為球隊追平。

巴西小將加比爾馬天尼利在60分鐘追平。（路透社）

馬天尼利取得首個英超入球，他今季各項賽事攻入8球，有4球來自歐霸盃，還有3個聯賽盃入球。（路透社）

阿仙奴乘勝追擊，在10分鐘內轟入3球，確立反勝優勢，到66分鐘，今場取代祖爾韋洛克打正選的尼高拉斯比比禁區右路推大位，起左腳勁射入網，阿仙奴領先2：1。3分鐘，比比再在右邊禁區頂起左腳傳中，奧巴美揚斜身「窩利」射入，最後阿仙奴以3：1反勝韋斯咸。

比比為阿仙奴攻入2：1的入球。（路透社）

奧巴美揚斜身凌空射入，為阿仙奴贏到3：1。（路透社）

經過個多月來的9場不勝後，阿仙奴終於再嘗勝利的滋味，這場也是暫代主帥龍格保上任後首場勝仗。阿仙奴贏波後以22分排第9位，至於韋斯咸則以16分排第16位，領隊柏歷堅尼的帥位危危乎。

龍格保取得暫代帥位以來首場勝仗。（路透社）

龍格保賽後盛讚為球隊：「球員充滿信心，不斷嘗試加快節奏傳球，令到韋斯咸疲於奔命。球員落力地跑及戰鬥，我一直相信他們做得到。當我見到他們的努力，就知道他們有足夠的能力。」他特別稱讚為球隊扳平的馬天尼利，他說：「馬天尼利做得非常好！他就像一塊金霸王電池，不斷地跑動。拿卡錫迪是個優秀的球員，但我不得不作出這個困難的決定。」

英超第17輪賽程（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

韋斯咸領隊柏歷堅尼的帥位危危乎。（路透社）

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