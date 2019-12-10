【英超】前利物浦主帥賓尼迪斯談去向　愛華頓帥位抱開放態度

愛華頓早前解僱領隊馬高施華（Marco Silva），由鄧肯費格遜（Duncan Ferguson）擔任暫時領隊。 多名教頭成為熱門人選，其中包括前利物浦主帥賓尼迪斯（Rafa Benitez）。這名西班牙主帥近日就傳聞開腔，表示自己對帥位持開放態度。

現時為中超大連一方教練的賓尼迪斯，一直都是利物浦的英雄，近期他的前途成為了話題。除了愛華頓外，阿仙奴炒艾馬利（Unai Emery）後，亦在尋找新帥。賓帥日前接受《天空體育（Sky Sports）》訪問時認為，對利物浦的忠誠不會阻止他上任同郡死敵愛華頓。

差點成為「錘仔」主帥

賓尼迪斯又在節目中自爆，自己在2015年離開意甲球隊拿玻里時，本來有機會提早重返英超。賓帥指自己當時差點就成為韋斯咸主帥，但皇家馬德里中途殺入搶人，「沒理會向皇馬說不」，所以最後選擇了西甲勁旅。

愛華頓解僱施華後即贏波。（路透社）

鄧肯費格遜（左）為愛華頓暫時領隊。（路透社）

雖然賓帥表示自己不急於離開中超，但對於入主葛迪遜花園持開放態度：「我在利物浦有人脈，但同時我與家人在城內有不少朋友，愛華頓球迷又好，利物浦球迷也好。」賓帥認為自己認為雙方球迷，所以中間不會存在衝突，就算「與利物浦關係較緊密」，自己是個專業的人，故「未來會怎樣，無人能知」。

賓尼迪斯認為教愛華頓不會傷害他對利物浦的忠誠。（資料圖片）