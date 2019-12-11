【歐聯】拿玻里大勝偕利物浦晉級16強　教練安察洛堤賽後即被炒魷

拿玻里在昨晚歐聯E組主場以4：0大破亨克，得12分取得小組次名，與利物浦攜手晉級16強。主帥安察洛堤賽後表示，今日會跟球會主席討論去向，但拿玻里隨即在官網宣布解僱安察洛堤。

當地時間昨晚（12月10日）的歐聯E組賽事，拿玻里靠波蘭射手米利克大演帽子戲法，加上比利時鋒將梅頓斯建功，主場以4：0大勝比利時的亨克，6戰3勝3和，以12分排次席，與利物浦攜手晉級16強。

波蘭射手米利克大演帽子戲法。（路透社）

米利克（右）及高列巴尼賽後多謝球迷的支持，其中前者帽子戲法，拿走比賽用球留念。（路透社）

拿玻里教練安察洛堤賽後仍未知高層已下炒魷的決定，他向傳媒強調，絕不會主動請辭。他說：「我們明日（今日）有個會議，會一起評估球隊的情況，再作出一個對拿玻里最好的決定。我希望能夠繼續留在拿玻里，我沒有作出任何決定，因為決定我去留的只有主席一個。」

安察洛堤這場大勝，帶領拿玻里終止連續9場不勝的頹勢。（路透社）

安察洛堤續說：「我很滿意主場球迷對我們的支持，球迷再次站在球隊身邊，這十分重要。」這名贏過歐聯冠軍的意大利名帥還提到，儘管球隊意甲成績低迷，連續7場聯賽不勝，但他有信帶領球隊得到前4名，他說：「就我看來，當主力回來，狀態理想，我們仍可以達成前4名的目標。今場的勝利，相信可以令我們鬆口氣，並鼓舞球員。」

安察洛堤賽後與球員相擁。（路透社）

安察洛堤在賽後記者會上仍未知自己被炒，還說有信心領球隊打入意甲前4名。（路透社）

然而，不久拿玻里在官網宣布解僱安察洛堤，聲明稱：「拿玻里決定與一隊教練安察洛堤解除合作關係。不過，球會、主席迪勞倫迪爾斯（Aurelio De Laurentiis）及安察洛堤之間的友誼及尊重是不會改變的。」有傳拿玻里會邀請加度素接手。

拿玻里雖然今場大勝，但近況低迷，之前各項賽事連續9場不勝，聯賽只排第7名；上月更發生「兵變」，主席迪勞倫迪爾斯不滿球隊表現，要求全隊參與為期一周的訓練營，遭球員反對，安察洛堤亦選擇站在球員的一邊。

拿玻里發聲明，宣布與安察洛堤解除合作關係。（拿玻里官網截圖）

雖然安察洛堤被炒，但他不愁下家，據報已獲愛華頓及阿仙奴招手。據英國的博彩公司賠率，安察洛堤已為下任阿仙奴領隊的大熱，比阿迪達、韋拉及龍格保還要熱，他還是下任愛華頓領隊的次熱，僅次莫耶斯。