【歐聯】熱刺醒目球僮獲摩連奴大讚　賽後趕回家溫書未有慶祝

周二歐聯熱刺主場反勝奧林比亞高斯，令一個寂寂無名的少年，站在全球鎂光燈之下。 他是15歲的熱刺球僮哥林希尼斯。 哥林希尼斯機警的表現，協助熱刺快開界外球，造就哈利卡尼扳平的入球，他得到領隊摩連奴的擁抱。摩帥賽後更想邀請哥林希尼斯到更衣室慶祝，但那時哥林希尼斯已在回家路中，在車上溫習翌日的數學考試。

當地時間周二（11月26日）晚的歐聯分組賽，熱刺主場對奧林比亞高斯，比賽時間到49分10秒，當時熱刺落後1：2，皮球被奧軍球員踢出底線。盧卡斯莫拉見到右邊線有空位，馬上走進去。

在入球後，摩連奴特地走去跟哥林希尼斯慶祝。（Twitter）

球僮哥林希尼斯（Callum Hynes）看到皮球出界，亦見到盧卡斯莫拉在空位，他當機立斷，沒有馬上執波，而是在49分12秒之時將另一個波扔給奧里亞。奧里亞開界外球，扔予盧卡斯莫拉。盧卡斯莫拉入禁區傳中，在49分17秒時由哈利卡尼接應射入。

「有點不真實的感覺！我只是做好自己的本分，依然不能相信發生的事。」已經第6季為熱刺做球僮的哥林希尼斯說。

15歲的哥林希尼斯沒有親眼目睹哈利卡尼的入球，因為他很盡責要執波。哥林希尼斯說：「我甚至連那個入球都沒有看清楚，我正忙着執波，突然就聽到歡呼聲，回頭望，見到哈利卡尼正在慶祝。」

▼球僮「助攻」卡尼逐格睇（按圖放大）▼

+ 4 + 3 + 2

之後，熱刺領隊摩連奴走到哥林希尼斯，與他慶祝，還跟他擁抱。哥林希尼斯說：「我從螢幕上的重播，才看得到整個入球。你可以見到我的笑容，實力太令人難以置信。摩連奴其實不需要這樣做，但他走來與我慶祝，實在太窩心，令到這一天成為我人生中難忘的一日。我愛熱刺，這是神奇的一刻，我畢生難忘。」

哥林希尼斯的父母當晚也在看台上，見證了這一刻，他的母親說：「我們都在球場上，看到摩連奴走向哥林，我們以為兩人只是擊掌，想不到還有更多。那刻之後，我們的電話就不斷響起。」

他的母親續說：「看看哥林臉上的笑容！摩連奴這樣向他道謝，實在太窩心了！哥林經常說，他坐在場邊觀看球員比賽，獲益良多，對他的足球發展都有幫助，我以他為榮。」

哥林希尼斯上季尾在孫興慜手上接過證書。（熱刺官網）

哥林希尼斯得到摩連奴親口讚揚，在當晚的記者會，他說：「你一定要是個優秀的球僮，才能作出這個決定。我在10到16歲的時候，也是個好球僮。他是個非常好的球僮，閱讀球賽，看懂球賽。」

摩帥續說：「他的目光不只放在看台、燈光及頸巾上，他在那裏專心閱讀球賽，處理得非常好。賽後，我很想邀請他一同來到更衣室與球員慶祝，但他已經離去。」

原來，哥林希尼斯翌日（周三）有數學考試，所以趕住回家，而路上，他還在車上溫書，「我整程回家的路上，也用車上的電筒去溫習數學考試。」幸好，學校也體恤他，將他的考試改期到周四舉行。