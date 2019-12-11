【歐聯】法蘭基迪莊心繫舊球會　得悉阿積士10分出局頃刻心碎

巴塞隆拿擊敗國際米蘭，以F組首名晉級歐聯16強。在賽後一片喜氣洋洋之中，中場法蘭基迪莊抬頭望往大螢幕，見到舊球會阿積士在另一組不敵華倫西亞，無緣晉級，他難掩失落，收起了笑容。上屆4強分子阿積士最終以10分高分出局，得H組第3名轉戰歐霸盃。

阿積士上屆歐聯淘汰皇家馬德里及祖雲達斯打入4強，表現令人耳目一新，雖然今夏有馬菲斯迪歷特及法蘭基迪莊離隊，但今屆歐聯分組賽表現不俗，兩勝里爾，作客華倫西亞更加大炒對手，踢完5輪有10分，以兩分優勢排榜首，掌握出線的主動權。

華倫靠前鋒洛迪高摩連奴在24分鐘建功，一箭定江山。（路透社）

華倫全取3分後，以首名晉級16強。（路透社）

不過，在當地時間昨晚（12月10日）的歐聯H組最後一場分組賽，阿積士主場對華倫西亞，佔61%控球，射門多達18次，但只有兩次中目標。華倫靠前鋒洛迪高摩連奴在24分鐘建功，一箭定江山，就算中堅基比爾包列斯達在補時領紅被逐，亦沒有影響賽果，最終華倫作客以1：0贏阿積士。

另一邊廂，阿積士由榜首跌落第3，無緣16強。（路透社）

雖然傷心，但阿積士球員都一起多謝球迷支持。（路透社）

華倫贏波後得11分，與另一場贏里爾2：1的車路士同分，因對賽成績較佳得首名晉級，而車路士就以次名入16強，而開波前排榜首的阿積士，就跌落第3位，轉戰歐霸盃；里爾則以1分包尾。

艾斯派古達頭槌建功，助車路士以2：1贏里爾，取得次名資格。（路透社）

由上屆威風八面，到今屆分組賽出局，阿積士令人惋惜。今季已經轉投巴塞的法蘭基迪莊亦心繫舊會，當他在巴塞對國米的比賽後見到阿積士的比數時，都不禁黯然低頭，頃刻心碎，贏波的開心亦彷彿一掃而空。

法蘭基迪莊反應逐格睇：