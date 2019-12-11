【歐聯】五大聯賽包攬16強　一文睇清晉級球隊、抽籤規則及時間

歐聯16強誕生！經過今周中的比賽後，分組賽全部完結，決出了所有歐聯16強席位，全部由5大聯賽球隊包攬。西甲及英超球隊表現非常好，其中英超方面，曼城及熱刺本身提早出線，而利物浦及車路士亦在末輪贏波，取得出線資格。西甲同樣有4隊入16強，巴塞隆拿及華倫西亞首名晉級，而馬德里雙雄亦取得次名出線。

A組的形勢早就塵埃落定，在最後一輪，提早獲首名晉級的巴黎聖日耳門主場以5：0大破加拉塔沙雷，6戰得16分，至於皇家馬德里就作客贏布魯日3：1，以11分得到次名晉級資格。3分的布魯日力壓2分的加拉塔沙雷排第3名，轉戰歐霸盃淘汰賽。

首名：巴黎聖日耳門／次名：皇家馬德里

歐聯A組，巴黎聖日耳門及皇家馬德里出線。（歐洲足協官網）

巴黎聖日耳門最後一輪大勝加拉塔沙雷。（歐洲足協官網）

B組末輪上演一場意義不大的榜首大戰，最終拜仁慕尼黑主場以3：1輕取熱刺， 6戰全勝以18分首名入16強。熱刺早就鎖定次名，輸波後仍有10分排名第2。至於奧林比亞高斯就在最後一輪主場以1：0力克貝爾格萊德紅星，以4分壓過3分的紅星，獲得小組第3名，將會踢歐霸盃。

首名：拜仁慕黑尼／次名：熱刺

歐聯B組，拜仁及熱刺出線。（歐洲足協官網）

拜仁在最後一輪的榜首大戰，擊敗熱刺，分組賽全勝晉級。（路透社）

C組的曼城早就獲得首名晉級，他們最後一場分組賽作客以4：1大勝薩格勒布戴拿模，累積14分。阿特蘭大在最後一輪作客以3：0大破薩克達，由賽前排包尾，衝上次席，以7分獲得小組次名席位，出線16強。薩克達就以6分得小組第3名，將轉戰歐霸盃淘汰賽。

首名：曼城／次名：阿特蘭大

歐聯C組，曼城及阿特蘭大出線。（歐洲足協官網）

阿特蘭大可說是奇蹟晉級，他們頭3輪全敗，但最後一輪贏到薩克達，獲得次名。（路透社）

D組方面，早就肯定首名晉級的祖雲達斯，在最後一輪作客贏利華古遜2：0，累積16分。至於馬德里體育會主場贏莫斯科火車頭2：0，6戰得10分，取得小組次名，打入16強。利華古遜則以6分得小組第3名，將踢歐霸盃。

首名：祖雲達斯／次名：馬德里體育會

歐聯D組，祖雲達斯及馬德里體育會出線。（歐洲足協官網）

馬體會最後一輪「冇甩拖」，贏火車頭晉級。（路透社）

E組的利物浦以2：0擊敗薩爾斯堡，6戰得13分，取得首名出線。拿玻里則以4：0大勝亨克，6戰得12分，以次名晉級16強。薩爾斯堡以7分排第3，轉戰歐霸盃32強，至於亨克就以1分包尾。

首名：利物浦／次名：拿玻里

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歐聯E組，利物浦及拿玻里晉級16強。（歐洲足協官網）

利物浦以2：0贏薩爾斯堡，取得首名晉級。（路透社）

F組的巴塞隆拿已提早出線，他們最後一場作客以2：1擊敗國際米蘭，以14分得小組首名。多蒙特以2：1贏布拉格斯拉維亞，6戰得10分，以小組次名入16強。輸波的國際米蘭就以7分排第3，轉戰歐霸盃32強，而布拉格斯拉維亞就以2分包尾。

首名：巴塞隆拿／次名：多蒙特

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G組的里昂主場以2：2迫和RB萊比錫，兩隊攜手晉級16強。RB萊比錫以11分得首名，而里昂就以8分取得次名。賓菲加雖然末輪以3：0大勝辛尼特，但7分不足以入16強，只能排第3位，轉戰歐霸盃32強。

首名：RB萊比錫／次名：里昂

歐聯G組，萊比錫及里昂晉級16強。（歐洲足協官網）

里昂追平2：2完場，與萊比錫攜手出線。（路透社）

H組的華倫西亞作客贏阿積士1：0，以11分升上榜首，與另一場贏里爾2：1的車路士同分，因對賽成績較佳得首名晉級，而車路士就以次名入16強，而開波前排榜首的阿積士，就跌落第3位，轉戰歐霸盃；里爾則以1分包尾。

首名：華倫西亞／次名：車路士

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歐聯H組，華倫西亞及車路士晉級16強。（歐洲足協官網）

阿積士原本排榜首，但末輪不敵華倫西亞，跌到第3位。（路透社）

晉級歐聯16強隊伍：

小組首名：巴塞隆拿、華倫西亞（西甲）、拜仁慕尼黑、RB萊比錫（德甲）、祖雲達斯（意甲）、利物浦、曼城（英超）、巴黎聖日耳門（法甲）

小組次名：多蒙特（德甲）、車路士、熱刺（英超）、里昂（法甲）、拿玻里、阿特蘭大（意甲）、皇家馬德里、馬德里體育會（西甲）

第3名轉戰歐霸盃：薩爾斯堡、國際米蘭、賓菲加、阿積士、薩克達、布魯日、利華古遜、奧林比亞高斯

在香港時間周一晚7時，歐洲足協將舉行歐聯16強的抽籤。同組及同國球隊不會在16強相遇。舉利物浦為例，他們在16強不會遇上同組的拿玻里，也不會抽到英超的車路士及熱刺，他們的潛在對手有多蒙特、里昂、阿特蘭大、皇馬及馬體會。

首名晉級的球隊被列為種子隊，在16強兩回合會先客後主。

16強首回合於2月18、19、25及26日舉行，次回合則於3月10、11、17及18日舉行。