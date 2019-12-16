【港超聯】歐陽耀冲彭林林J League試腳　明撼J2球員尋外闖機會

標準流浪球員歐陽耀冲與彭林林獲日本職業足球聯賽（J League）邀請到日本試腳，二人在周日已出發往東京千葉蘇我市作準備，將於周二（17日）正式落場比賽，力爭外闖尋求機會。 01體育記者葉詩敏千葉直擊

標準流浪球員歐陽耀冲與彭林林獲日本職業足球聯賽（J League）邀請到日本試腳。（葉詩敏攝）

近年不少本地足球員外流，除有港將羅素、艾力士及徐宏傑北上發展，小將茹子楠及杜國榆亦旅歐成功，分別效力葡甲科瓦彼達迪與西乙B胡米利亞。今季為流浪上陣的歐陽耀冲與彭林林，雙雙獲J League邀到日本試腳，尋求旅日機會。是次試腳由日本職業足球員工會（Japan Pro-Footballers Association／JPFA）主辦，J League遂安排了兩個名額予香港球員，最終由30歲中場歐陽耀冲與同樣司職中場的21歲小將彭林林取得。

明日的測試將會進行多場每節10分鐘、共3節的7對7比賽，以及一節全長50分鐘的11人賽。（葉詩敏攝）

曾外闖多年的歐陽耀冲仍渴求外流，到日本踢球更是其自小的夢想。（葉詩敏攝）

自2006年成立後，JPFA在日本足球聯賽季後，均會安排「測試日」（Try Out）予滿約或解約離隊的球員，助他們於國內落班。這次兩名港將下榻的旅館，有不少J2、J3球會如鹿兒島聯等球員同樣來到千葉試腳。

年僅21歲的彭林林首次獲機會出外試腳，坦言緊張也是好事，「逼出最好的自己。」（葉詩敏攝）

去季是和富大埔港超冠軍成員之一的「歐冲」，今季落實加盟取代夢想FC的標準流浪。有「神之子」稱號的他在職業生涯初期，先後效力香港08、華家堡、南華、橫濱FC香港，曾與當時橫濱FC（香港）隊友黃威、李嘉耀及梁冠聰到日乙宗主俱樂部橫濱FC跟操一個月。

二人昨日到埗後休息，今早到附近公園輕量訓練，為明日的測試作準備。（葉詩敏攝）

及後他在2014年曾到葡萄牙甲組及乙組聯賽落班，為近代香港球員外流作先鋒。他在回流前曾在中超球隊貴州智誠效力，然而備受傷患困擾而缺上陣機會，最終於2017年重返香港加盟夢想FC半季，上季轉投和富大埔，在各賽事僅上陣4次入1球。對於獲得機會來日試腳，「歐冲」坦言是難得的機會，「自小便夢想能到日本踢球，加上曾到橫濱FC跟操一個月，對日本足球文化很深刻，看到日本人對足球的狂熱。」

+ 4 + 3 + 2

同樣盼以雙腿爭取更多的彭林林年僅21歲，上季在夢想FC展開職業生涯，對陣和富大埔一仗中「一球成名」，他笑謂收到通知後花了兩天平復心情，「很驚喜，心想為什麼會是自己，加上還是日本。」二人特別感謝球會行政總裁李輝立和會長莫耀強先生給予機會出外試腳。

二人雖相差9年，仍很投契。（葉詩敏攝）

明日的測試將會進行多場每節10分鐘、共3節的7對7比賽，以及一節全長50分鐘的11人賽。彭林林不諱言感到緊張，「沒可能不緊張因機會難得，但沒此感覺的話也許逼不到自己最好。最大期望是，不是只來感受，要讓對手知道我搶得贏你、扭得過你，不要讓人覺得香港足球比他們差。」

不少J2、J3的日本球員均會參加試腳，日本球員一如既往穿上西裝。（葉詩敏攝）

早年曾在橫濱FC跟操一個月的「歐冲」表示，已準備好在明日比賽展現最佳表現：「大概會知道他們想要什麼，香港的踢法一定不適合，日本足球很少大腳，要短傳，那時在橫濱的教練都是鼓勵走動靈活。」他亦直言今次非「旅遊來玩」，要把握明日難得的試腳機會爭取留日發展。