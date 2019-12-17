【東亞足球錦標賽】從五一九之役到海報風波　重溫難忘的港中大戰

東亞足球錦標賽決賽周最後一輪賽事，港足將於周三（18日）跟中國隊碰頭。兩軍過往交手創下不少經典戰役，雖然港足在20度交鋒中僅勝兩次，但都已教球迷津津樂道。 近月港中局勢再起變化，為今場「港中大戰」增添了另一層意義。在此之前，讓我們先重溫一下雙方過去曾引發爭議的對碰，明日一戰又會否成為下一個「五一九」？

1985年世界盃外圍賽——「五一九之役」

1985年的墨西哥世界盃外圍賽，香港跟中國、澳門及汶萊同身處4A組。當時中國隊在早一年的亞洲盃奪亞，是出線熱門。外圍賽戰至最後一輪，中國隊和港隊同樣取得4勝1和，前者以得失球優勢暫居榜首，尾輪國足只需賽和香港即可晉級。

這場港中大戰5月19日於北京工人體育場上演，當時約有8萬名球迷入場觀賽。國足甫開賽雖猛攻，惟18分鐘港隊於禁區頂獲得一記自由球，胡國雄後腳撞橫，由張志德直射死角破網，助港隊領先1：0。中國隊在31分鐘憑李輝門前補射扳平，但港隊下半場再以反擊得手，劉榮業在禁區內製造混亂，國足後衛解圍不遠，港隊由顧錦輝勁射成2：1。國足這場射門數字高達24次，卻無法再射破香港大門，最終港隊保持勝果完場，取代國足的榜首位置並奪得出線資格。

「五一九」之役至今已34年，這場經典勝仗仍為本地球迷所傳誦。（互聯網）

當年不少香港球迷遠赴北京工人體育場打氣，港隊最終取得勝利。（互聯網）

這次是香港隊歷史上首度擊敗國足，球迷因此將這經典戰役以比賽日期「五一九」命名。而當年港隊在比賽翌日凱旋返港，在舊啟德機場就獲得過千名球迷接機，球員得到「英雄式歡迎」，場面墟冚。當中有球迷拉起「香港隊勁揪」跟「亞洲之冠香港隊」等橫額，而至今香港隊仍以「勁揪」為口號，可見此役對港足有一定意義。

▼五一九之役精華片段▼

皇朝盃是東亞足球錦標賽的前身，港隊對上一次擊敗中國，就是在這項賽事中發生，明日一戰，歷史可有機會重演？（AFC）

1995年皇朝盃——港隊最近一次戰勝中國

東亞足球錦標賽的前身皇朝盃，香港也曾兩度參賽。其中本港在1995年主辦賽事，除球星如山度士、譚兆偉、李健和、歐偉倫、丘健威及巴貝利坐鎮，也加入了威拿、基寶及譚拔士3位外援。港隊雖於分組賽全敗，但仍殺入季軍戰，跟中國爭奪更佳名次。

該場「港中大戰」港隊在香港大球場27,886名球迷吶喊助威下，開賽兩分鐘便憑山度士開出左路角球，省中國足守衛入網。中國在32分鐘由前中國足球先生黎兵左路射遠柱追和，雙方法定時間踢成1：1。兩軍需要互射12碼分勝負，中國首輪由高峰射入，惟其餘3輪全數宴客；香港則有山度士、譚兆偉跟巴貝利建功，最終以總比數4：2勝出贏得季軍。可惜的是這場22年前的經典戰役，已是港隊最近一次擊敗中國隊。

▼重溫皇朝盃挫國足▼

范俊業（19號）當年救出中國隊多個射門，阻止對方出線，這位一代鋼門已成港隊守門員教練，也在今次訪韓名單之內。（Getty Images）

2004年世界盃外圍賽——范俊業「逞強」事件

2004年11月17日，香港隊跟中國隊於2006世界盃外圍賽第二圈碰頭。當時分組賽進行至最後一輪，已無緣出線的港隊作客廣州天河體育場，國足此戰必須力求大勝、在得失球差上趕過科威特，才有望晉級。

國足最後雖憑李金羽、邵佳一、徐雲龍、于根偉、郝海東等先後建功，大破港隊7：0，惟比賽期間港隊門將范俊業力挽狂瀾，多次救出必入球，更成功撲出由鄭智主射的12碼。最終國足跟科威特同分，由於雙方兩輪對賽各自小勝對方1球，最終需計算兩隊總得球，而中國就正以1球之差不敵科威特，未能取得出線資格。

翌日有本港傳媒指范俊業「間接」令中國出局，以「范俊業逞強」報道；也有國內媒體給予他「中國罪人」等稱號，而香港傳媒則稱頌他為「香港之光」和「人民英雄」等。由於事件在香港球圈引起熱議，亦令這一場賽事成為千禧年代「港中大戰」的經典之一。

▼范俊業救出鄭智12碼▼

中國足協當年為宣傳世界盃外圍賽而設計海報，稱香港隊為「有層次的球隊」。（互聯網）

2015年世界盃外圍賽——海報歧視風波

2015年世界盃亞洲區外圍賽，香港跟中國再次同組，內地傳媒在抽籤結果公布後，曾形容香港是「送分童子」、「毫無爆冷的可能」。而中國足協更在宣傳對港隊的海報上寫道：「這支球隊的人，有黑皮膚，有黃皮膚，有白皮膚，這麼有層次的球隊，得防著點！」，暗諷港隊使用入籍球員外，也有種族歧視之嫌。在2014年「雨傘運動」後，這場大戰跟兩地政治狀況扯上關係，而以上事件亦令港中大戰極速升溫。

國足跟香港隊在2015年兩度交手，港隊最終在球員力拼到底下，主客場均守和國足0：0。（香港足總）

首場港中大戰由港隊於2015年9月3日作客深圳寶安體育場，港足雖全場處於捱打狀態，但中國隊近40次攻門不果，最終兩軍踢成0：0，各取1分。港隊守門員葉鴻輝這場表現神勇，但賽事間國足中場鄭智疑向他吐口水。鄭智堅決否認指控，更批評港隊「縮在後場不進攻，還拖延時間」。不過葉鴻輝賽後在社交網站反擊，稱「自己贏唔到唔順氣走嚟話我係狗！亞洲足球先生，你係好波，但你嘅球品就完全唔得！」，暗指曾獲得「亞洲足球先生」的鄭智，以侮辱性言語人身攻擊。

港隊守門員葉鴻輝（綠衫）在2015年的港中大戰中表現出色，成為近年港足標誌性人物。（資料圖片）

至同年11月17日，港隊回歸主場旺角大球場迎戰國足。港隊29分鐘有前鋒麥基頭槌攻門中楣；而法圖斯也一度於混戰中將皮球射入網窩，卻被罰侵犯門將在先。及後出現全場最爭議性一幕，國足前鋒于大寶的射門雖被港隊門將葉鴻輝救出，但皮球疑似已越過白界，不過由於旁證未有示意入球有效，最終雙方互交白卷。港隊熱血地兩度守和中國之餘，也搶得重要的兩分，可說為被看低一線的香港人爭一口氣。

國足今屆東亞錦由名宿李鐵帶領「選拔隊」出戰，有內媒指出球隊有「必須戰勝香港」的壓力。（資料圖片）

2019年東亞錦決賽周——國足的底線

國足今屆派出「選拔隊」迎戰，聲稱對成績沒有要求，惟有內地記者指出，中國足協據已作內部通傳，基於「眾所周知」原因，今屆賽事的底線是不能輸給港隊。香港近半年發生反修例運動，跟中國的關係再度跌入谷底，《新浪體育》就指「賽事意義耐人尋味」，形容是一場「必須拿下的比賽，容不得半點閃失」。

昔日中國隊前鋒于大寶（黃衫）今屆以後衛身份入圍東亞錦名單，有望相隔4年後再鬥香港。（資料圖片）

過往港中大戰雙方頻起衝突，而近日國足的姜至鵬在東亞錦鬥日本時便「起飛腳」，凌空踩中日本球員橋岡大樹的後腦，賽後他更解釋稱：「是對方的頭碰到我，並非我直接踹到對方。」儘管如此，部份港隊球員沒有為此而擔心太多，葉鴻輝指：「在球場內猶如戰場，不會特別去猜測對方會否有粗野攔截，最重要是在場上搏盡力拼。」