【東京奧運】池江璃花子親筆宣布出院 　準備進入復健階段

日本女飛魚池江璃花子今年2月因白血病入院，抗癌10個月後，這名天才女泳手親筆撰文，宣布已經出院，回到家中休養。池江感謝眾人之餘，又指自己已準備好進入復健階段。 大家最關心的是19歲的她會否參加東京奧運，池江在這方面亦有明確表示。

在2018年雅加達巨港亞運獨取6金2銀，成為賽事MVP的池江璃花子，今年一月起赴澳洲進行海外集訓，不過因為身體不適提前返回日本。她2月12日在社交網站Twitter公布自己患病的消息：「感謝各位朋友連日來的問候和支持，我在此要向大家報告，從澳洲回來後我接受了檢查，結果證實患上了白血病。」

池江璃花子的強項是蝶泳及混合泳。（資料圖片）

池江璃花子抗癌已有10個月。（資料圖片）

患病後，池江在5月建立個人網站，曾表示治療順利，閒時畫畫、玩拼圖、看電影等，7月留院時慶祝19歲生日：「我19歲了！治療期間不能吃忌廉蛋糕，等我回家後，我希望吃一塊忌廉蛋糕。」從圖片可見，池江因治療掉了不少頭髮，所以戴上帽子，但臉色看起來仍不錯。

池江璃花子今年7月上載她19歲生日的照片。（池江璃花子官方網站截圖）

池江璃花子訓練時不適，及後證實患白血病。（資料圖片）

留院期間不停跟自己說：沒有事

至今天（17日）她的官方網頁上載一封親筆信宣布出院的喜訊，池江在信中多謝支持者不停的支持，又透露自己住院的心情：「留院時我不時都會感到作嘔作悶及身體疲勞，我都跟自己打氣：『沒事的，沒事的，終有一日這都會完結（大丈夫、大丈夫、いつか終わる）」。

這名19歲女泳手又指自己在東京奧運來臨前突然離開泳池，「也許使人覺得自己失去了一切，但自己在這段時間因病卻學會了更多事情」。「雖然有時會感到負能量，但我總是嘗試堅強地撐下去並接受治療。」池江寫道。

池江宣布已出院。（池江璃花子官方網站）

池江更透露自己的前程：「只要得到醫生批准，我就會再次開始游泳訓練。在這之前，我會開始復健，練好基本體能再慢慢增加訓練量。我會盡能力爭取2024年巴黎奧運及贏得金牌。我感激大家的支持。」