【游泳長池世錦賽】蝶泳獎牌得主祝福池江璃花子　「請不要放棄」

游泳世錦賽次日出現有愛的一幕！女子100米蝶泳的獎牌得主在掌心寫上鼓勵句子給現接正受白血病治療而缺賽的日本泳手池江璃花子，希望將祝福送給她。

韓國時間周二晚（22日）舉行的100米蝶泳決賽，其中來自加拿大的「00後」 小將Margaret MacNeil以55秒83、0.39秒之差力壓現為世界紀錄保持者的瑞典泳手夏絲唐（Sarah Sjostrom）奪金。澳洲女將艾馬麥基昂（Emma McKeon）則游出56秒61摘銅。

游泳世錦賽女子100米蝶泳獎牌得主（左起）：艾馬麥基昂（Emma McKeon）、Margaret MacNeil及夏絲唐（Sarah Sjostrom）。（Getty Images）

3人在頒獎禮時突然放下手中的賽事吉祥物，將掌心對住直播鏡頭。3人的掌心分別寫了：「池江璃花子，請永遠不要放棄。」Margaret MacNeil指今次行動是由夏絲唐提出，「希望這個舉動能讓她看到我們的支持。如果她有任何需要，我們就在這裏。」

3人在掌心寫上祝福句子：「池江璃花子，請永遠不要放棄」，並在直播鏡頭中展示出來。（Getty Images）

主項為蝶泳及混合泳的池江璃花子於去年雅加達亞運獨取6金2銀，成為賽事的MVP。但她於今年2月確診患上白血病，無限期停止訓練。她最近在個人網站發布相片：「我19歲了！治療期間不能吃忌廉蛋糕，等我回家後，我希望吃一塊忌廉蛋糕。」從圖片可見，池江因治療掉了不少頭髮，所以戴上帽子，但臉色看起來仍不錯。