【世冠盃】法明奴建功　利物浦再次絕殺驚險過關　與法林明高爭標

利物浦兼顧兩條戰線，雖然留在英格蘭的一眾小將，於聯賽盃8強5球大敗予阿士東維拉的腳下，但一眾遠赴卡塔爾征戰世界冠軍球會盃的主力們，憑法明奴在補時階段絕殺墨西哥的蒙特雷（Monterrey），躋身決賽與巴西的法林明高爭標。

利物浦在12月的魔鬼賽程，兵分兩路出戰本土及世冠盃賽事，主帥高普率領一眾主力赴卡塔爾征戰世冠盃，紅軍在4強與來自墨西哥的蒙特雷爭入決賽，但球隊的後防大將雲迪積克因傷缺陣，而高普亦未知該名中堅何時復出，佐敦軒達臣在今仗臨時串演中堅，與祖高美斯扼守中路。

雲迪積克因傷缺陣，高普委任佐敦軒達臣串演中堅。（路透社）

英超第18輪直播賽程（按圖放大）

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高普在今仗未有派出沙迪奧文尼及法明奴任正選，以沙拿﹑沙基利及奧歷治攻堅，沙拿在上半場妙傳予入楔的拿比基達，面對門將輕鬆建功，在11分鐘先開紀錄，但利物浦領先僅3分鐘便被對手扳和，蒙特雷的箭頭莫利（Rogelio Funes Mori）門前「執雞」追成平手。及後兩軍大打進攻足球，但兩名門將屢救險球，力保不失，加上奧歷治在下半場中段「食詐糊」。高普眼見球隊久攻不下，換入文尼及法明奴增強攻力，法明奴在補時階段近射破網，在91分鐘絕殺對手，有驚無險闖入決賽。

拿比基達接應沙拿的妙傳建功，為利物浦打開紀錄。（路透社）

利物浦再絕殺報捷 高普：我都好驚踢加時

利物浦在補時階段建功在今季並非新鮮事，根據《天空體育》的數據指出，紅軍在今季第7次絕殺對手獲勝。高普帶領利物浦延續強勢，他在賽後表示幸好球隊在末段得手，因為他亦對加時感到擔心，「球隊在今仗下半場久久未能領先，所以我必須作出調動，而我們的選擇不多，只好把阿歷山大阿諾特﹑沙迪奧文尼及法明奴換入。其實我頗為擔心進入加時決勝負，所以我對法明奴的入球感到十分高興。」

盛傳早前已經完成體測的薩爾斯堡球員南野拓實，或將於明年一月加盟利物浦，但高普在賽後記者會未有透露太多資料，更指若果該名日本球員今仗在陣中，他必定會將他換入。

法明奴在補時階段建功奠勝，亦是利物浦今季第7次在補時階段絕殺對手。（路透社）

另外，高普在卡塔爾亦遇上趣事，事緣他在下榻的多哈酒店，竟然被拒進入餐廳，該名紅軍主帥希望走進餐廳食早餐，因為忘記帶上通行證而遭保安拒於門外，他便向保安展示衣服上的利物浦徽章，但保安依然未有放行，結果高普只好折返。高普並未有因此而不滿，更指這是他的過失，保安只是執行他應有的職務。