【西貢行山路線】登「西貢三尖」睇魚岩頂　出罾棚角咀賞無敵海景

是日天氣持續良好，重遊一趟睇魚岩頂與罾棚角咀，那是浪茄灣以東的天涯海角，與西貢半島東極另一邊的長咀、短咀南北對向。是次旅程不單在月內完成「西貢三尖」（蚺蛇尖、釣魚翁、睇魚岩頂），去年的同一天（11月24日）更連走「一尖三咀四灣」，兩次同月同日行程結合下幾乎走遍整個西貢東，非常難得。

企頭角（北潭坳blog授權使用）

日期：2019年11月24日（日） 路線：西灣亭—吹筒坳—西灣山—睇魚岩頂—長岩坑—長岩頂—罾棚角咀—浪茄仔—浪茄—東壩—北潭涌 天氣：晴

雖然溫度在深秋日子來說明顯偏高，不過適逢四年一度的區議會選舉日，出發前先履行公民責任，為未來四年投下神聖的一票。近期社會局勢促使市民反應異常踴躍，加上擔心票站會受干擾，寧願犧牲一個可以睡至日上三竿的假日，票站七點半開門時已大排長龍，等了半小時才能進去，離開票站時人龍更翻倍。

循例在西貢早茶，接着在親民街麥當勞門外乘29R村巴到西灣亭，起步時將近十一點，稍後要在溫度最高、陽光最猛烈的時間挑戰睇魚岩頂及罾棚角咀了。保留體力，沿較少上落及熱門的「下路」前往吹筒坳。繼續以中等速度登上海拔314米的西灣山，但西灣山頂沒有可讓人休息和賞景的地方，要休息請到約兩分鐘步程外的涼亭。

涼亭下方不遠處有小徑通往睇魚岩頂，但入口立着有點駭人的警告牌，稱附近發生過嚴重甚至致命意外，不宜前進。類似警告牌在傳統險要的山頭和石澗常常出現，包括狗牙嶺、飛鵝山、吊手岩等，不過睇魚岩頂及罾棚角頂一帶並非險要之地（除非沿岸位置），亦沒甚意外出現，似乎漁護署在此立警告牌另有原因。

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在灌木叢穿插約半小時抵達海拔233米的睇魚岩頂，不過睇魚岩頂較為冷門，附近部分位置有大量絆腳的樹藤及橫生的樹枝，以前也不是這樣，可能是超過一年前的「山竹」強十號風球所致。睇魚岩頂只有一片非常細小的平地，連適合坐下的地方都沒有，而且也沒有魚可以「睇」，除非把魚帶上去、穿上有魚圖案的衣服，又或是有大型水上動物闖進附近海域（五年前紅石門曾發現長約十米的鯨魚，可惜是屍體）。

睇魚岩頂正東面至東南面幾百公里都沒有陸地了，所以在萬宜無雲的天氣下，難以辨認天與海的界線，至於北面和南面分別是大浪四灣和罾棚角半島，可同時看到西貢東面兩個天涯海角。

由睇魚岩頂繞經企角頭往罾棚角半島，企角頭是欣賞整座罾棚角半島與其東岸海蝕洞群最佳之處，東岸在長年累月的大浪沖刷下，海拔十米下都變成寸草不生的陡崖，遇上原本岩層較脆弱的位置，更會擊成海蝕洞。

企角頭與罾棚角半島之間亦會經過長岩坑澗道下游，澗道所在離海岸只有約百米，趁機溯溯。長岩坑最下游稱得上「麻雀雖小，五臟俱全」，可看到清晰的水潭、瀑布和岩層分界線，只是久無降雨，瀑布一點流水都沒有。靠近海岸，因位處內灣，澗口石灘上堆積不少隨浪漂至的垃圾，尤以發泡膠和塑膠瓶為主，也有棄下的小舟。

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登上罾棚角半島山脊，半島有長岩頂和罾棚角頂兩山，最盡處是罾棚角咀，渾圓的飯甑洲離罾棚角咀一峽之隔。在短草與密林夾雜的山脊走大半小時才到罾棚角咀，罾棚角咀實際上分三個「咀」，但明顯小徑引到中間的一個「咀」。

在安全情況下儘量走至盡頭，把握十五分鐘休息時間，前望飯甑洲與一望無際的海域，間中會有小艇在海峽高速通過。

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從罾棚角頂與長岩頂之間左轉下浪茄仔，植物變得茂密但路胚尚為明顯，此時太陽高度下降但陽光仍然猛烈，環境顯得炎熱。橫過浪茄仔小沙灘，就繼續沿山腰往浪茄，不過上山初段是陡崖中的棧道，小心點就問題不大。

浪茄位處麥徑二段，進出路線亦不崎嶇，環境當然較浪茄仔熱鬧，是著名的露營和水上活動的地方。登上大段樓梯至東壩，最後在柔和的夕陽下爽步走一個半小時回到北潭涌，完成睇魚岩頂與罾棚角咀之行程。

很多市民擔心票站受干擾而大清早投票，但亦預期整體局勢會稍為平靜，所以東壩遊人熙來攘往，秋季假日黃昏的北潭涌巴士站再現明顯候車人龍。

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