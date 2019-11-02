【西貢行山路線】北潭涌上擺頭墩大枕蓋　俯瞰萬宜水庫風景一流

是日預測的天氣欠穩定，凌晨時分更下過一場大雨，所以要選擇一道較短的路線，因應實際環境及天氣而適當調整。坳仔原定只走上窰郊遊徑一帶，日間天氣較預期為佳，決定先登上擺頭墩，然後再登大枕蓋，欣賞西貢東一帶及萬宜水庫的景觀，行程沒走回頭路，剛好繞了一個圈。

萬宜水庫西壩與壩下的創興水上活動中心（北潭坳blog授權使用）

日期：2019年10月13日（日） 路線：北潭涌—上窰郊遊徑—擺頭墩—萬宜坳—大枕蓋—鹿湖郊遊徑—鯽魚湖—北潭涌 天氣：間中有陽光

正午在北潭涌出發，秋季周末的北潭涌傷健樂園常有賽事舉行，賽事更幾乎貫穿西貢所有正式山徑，但始終規模不算太大，而且時間問題，當然不會遇上其他參賽者。橫過龍坑上面的「復興橋」往上窰，然後開始走在擺頭墩山腰的上窰郊遊徑。

上窰郊遊徑全長三公里餘，出口位處西壩副壩附近的元五墳。雨後的山徑有點泥濘，但無阻前進，期間還遇上大量參加遠足訓練的團體，因為時值溫度適中、天氣通常理想和很適合進行戶外活動的秋季。

郊遊徑走了一半，沿左邊密林小徑登上擺頭墩，上了一半到達開揚地帶，可俯視整個萬宜水庫及大網仔、斬竹灣附近的海域。

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在開揚地帶和叢林夾雜的小徑繼續上擺頭墩，隨即看到擺頭墩頂的測量柱，測量柱位置正有參加遠足訓練的人休息，所以決定不會停留，直往西北面的副峰。

在副峰吹吹涼風及欣賞一下景色，惟能見度一點也不高，十分鐘內就開始下萬宜坳。地上泥濘頗多，又有一些斜度非常大的位置，很易滑倒，要扶著旁邊的小樹枝才能安全下降，半小時後到達萬宜坳，無驚無險。

萬宜坳是個五叉路口，車輛可在此往來大網仔路、西灣路或萬宜路，遠足者也可在此登上大枕蓋或擺頭墩。上大枕蓋初段首先是一段樓梯及斜度較急的山坡，然後再不斷緩緩登上山頂，但可能剛走完雨後難度超出想像的擺頭墩，感覺反而較為容易。

用了45分鐘左右抵達海拔408米的大枕蓋頂，高於擺頭墩正好一倍，此時又可以俯視整個萬宜水庫了，但剛才在偏西方俯視，現在就在偏北方。

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休息一會，就朝北面山徑往鹿湖郊遊徑，趁還有一點時間就探牌額山。接鹿湖郊遊徑後，就在稍東位置拐進小徑上牌額山，雖然有小量路標，植物卻極其茂密。近半小時後才到最接近山頂的路口。

考慮到時間及路況問題，沒有繼續登上牌額山頂，改走地圖顯示的另一道小徑離開，路胚稍見明顯，但始終仍是密林地帶，步伐快不了多少。牌額山看來近年極少遠足隊走訪，路況因而變得非常不明顯，要待溫度進一步下降時才相對容易探索了。

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再一次接回鹿湖郊遊徑，原來位置正好是之前從大枕蓋下來時的地方，坳仔在牌額山附近走了個小圈。當前已是五點，離日落只有一小時，沒有多餘時間走其他小徑離開了，於是就朝鹿湖郊遊徑後段下走鯽魚湖，路況基本上以樓梯為主，亦會途經小段引水道馬路。

到鯽魚湖後，繼續步往北潭涌巴士站結束行程，想不到秋季的天氣變化也如此劇烈，剛好結束行程就下起大雨，明明一個小時前仍以藍天為主，還好坳仔可及時避過。

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