【青衣行山路線】上三支香看昂船洲大橋　爬英雄石再落仟步天梯

行山當天氣温適中、濕度低、乾爽又涼快，天氣真係好到不得了，不去行山真的對不住自己。今次介紹一條路程短又不太困難的路線給大家——青衣三支香。

藍巴勒海峽（小牛牛授權使用）

路線：青康路 > 青康亭 > 細山 > 三支香 > 仟步天梯 > 香港專業教育學院 全程5公里，需時2.5小時

首先由青康路轉入青芊街直上，轉彎會見到一個配水庫，旁邊有條上石級，就是山徑入口，一直上，山徑大部分是石屎路，並不難行。經過幾個山墳，一直上石級，到達第一站青康亭，再走不遠到達第一支香——北峰。

休息一陣繼續沿山徑行，路旁有十數棵大樹仍未搬走，有一棵大樹更横向擋住山徑，需要穿過它。突然見到樹上有位老伯正在鋸樹，原來佢想鋸走枯枝，方便行山人士，真有心。

繼續上路，到達第二支香——中峰，打卡後，見到沿途有些路牌、石畫、詩詞、小佛像……原來是一些晨運客為風景命名、提詩、説明介紹，並加上一些石畫，令遊人行山時可更深入了解山中故事呢！

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

按圖看清沿途風景、設施▼

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好快就上到三支香山頂，經過標高柱再直行，開始微微斜落山，風景開揚，右面是南灣角，對岸是港島，下面是大油庫，更可以清楚望到昂船洲大橋，相當宏偉。再行落一點，靠左面有一座石台，景觀開揚，整座貨櫃碼頭飽覽無遺。原來香港貨運碼頭，面積真的很大。從高空望落去，真是有大地在我腳下的感覺喔！

繼續往右手面有一條山路需要穿過小叢林，落山坡一小段，有一塊巨石，山友幫佢起名為「英雄石」，是山友打卡熱點，不過爬上去必須小心！打完卡後，太陽開始落山，可以沿路折返，到達中鋒位置靠右手邊有一條平坦的山徑，落一小段之後，就會見到一條名為仟步天梯的樓梯，梯級十分筆直，踏進要特別小心，落了大約700多級之後，就到底部，就是香港專業教育學院，完成今次旅程。

按圖看清沿途風景、設施▼

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注意事項: ~ 風高物燥切勿在郊外吸煙，容易引起山火，後果嚴重 ~ 愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】