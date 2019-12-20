【西班牙盃】武磊首為愛斯賓奴梅開二度　領軍挫低組別球隊晉級

「武球王」武磊今季在愛斯賓奴的表現未如去季般搶鏡，他僅為該支加泰羅尼亞球會貢獻3個入球，但他在西班牙盃首圈賽事再度證明自己能力，個人梅開二度，領軍擊敗西乙B的萊里達（Lleida）晉級。

武磊在今年初的冬季轉會窗中，由上海上港轉投西甲的愛斯賓奴，成為首名在西甲效力的中國球員，而武磊初登陸西班牙的表現相當搶眼，雖然在半季間僅交出3個聯賽入球，但他在煞科戰建功，協助球隊再登歐洲賽舞台，球迷更高唱「武磊之歌」，風頭一時無兩。

愛斯賓奴在今季易帥後，球隊的戰績依然一蹶不振，武磊經歷半季「蜜月期」後，表現較去季為失色，而把握力欠佳亦被球迷及外媒所詬病。

武磊在西班牙盃首圈賽事中，正選上陣並踢足90分鐘。（愛斯賓奴官方Twitter圖片）

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愛斯賓奴在西班牙盃首圈賽事，與來自低組別聯賽的萊里達交手，另一名外流西班牙的中國球員劉洋正是效力該支西乙B球隊，使今仗成為「中國打吡」，但劉洋僅戰55分鐘便被調離場。

武磊今場以正選身份上陣，面對實力稍遜的球隊，愛斯賓奴當然佔上風，在下半場8分鐘打破僵局，武磊把握單刀機會得手。武磊下半場在前線表現活躍，及後的頭槌攻門僅僅柱邊出界，「武球王」終在完場前再取入球，在禁區內接應隊友的傳中球，巧妙地搶點以後踭建功，及後更有機會再下一城，雖然射門僅僅擦柱出界，但亦是武磊加盟愛斯賓奴以來首次梅開二度。

武磊今仗梅開二度，成為球隊的晉級功臣。（愛斯賓奴官方Twitter圖片）

武球王妙射建功片段：

Wu Lei's second goal today #rcde @RCDEspanyol a typical Wu Lei goal with no more than one touch... pic.twitter.com/5vb4Q3D0xt — ChinaFootball (@CNFootballWatch) December 19, 2019

武磊今仗以表現回應批評，個人包辦全場兩個入球，領軍擊敗萊里達晉級，他賽後在個人Instagram上發文，表示球隊是個團結的大家庭，並以正面的心態迎接周末的聯賽。

愛斯賓奴主帥柏保路馬千（Pablo Machín）亦大讚武磊的表現，更指他的入球為球隊注入力量，「今仗對球隊而言並非一場輕鬆的勝仗，球員們在場上展露爭勝心，所以我相當滿意球隊的表現。武磊的兩個入球為我們帶來勝利，同樣使球隊更有士氣，希望他的優秀表現可以保持下去。」