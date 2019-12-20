【世冠盃】利物浦球迷無懼長途跋涉　挑戰24小時內兩地撐愛隊

為支持愛隊可以去到幾遠？ 利物浦因為賽程關係，24小時內出戰世界冠軍球會盃及聯賽盃賽事，紅軍方面決定以主力及青年軍小將分途出擊，應付兩條戰線。眼見利物浦的賽程如此緊密，不少球迷亦有所卻步，但一班忠實的利物浦球迷卻向難度挑戰，無論如何亦與愛隊同行。

利物浦的12月魔鬼賽程，需要兼顧英超﹑世冠盃及聯賽盃，所以一眾主力征卡塔爾戰世界冠軍球會盃，而聯賽盃則由一眾青年軍小將留在英格蘭應戰，兩場盃賽雖然連續兩日異地進行，但亦有忠實利物浦球迷不願錯過任何一仗，在維拉公園的聯賽盃完結後，立即出發赴卡塔爾。

利物浦在24小時內連續出戰聯賽盃及世冠盃，一眾小將5球大敗予維拉腳下。（路透社）

英超第18輪直播賽程（按圖放大）

+ 2

延伸閱讀：法明奴建功 利物浦再次絕殺驚險過關 與法林明高爭標

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集

英國《每日郵報》的記者Harry Slavin嘗試在24小時內，飛越5300公里，觀看兩場相隔兩地的球賽，由維拉公園直達卡塔爾的過程。聯賽盃完結後，該名記者隨即離開維拉公園返回附近的酒店，隔天清晨5點半便乘的士赴機場，乘搭早上7點50分的航班前往多哈的航班，並在多哈時間下午2時40分抵達，距離球賽開始不足3小時，結果記者在4點11分到達球場，趕及準時入場觀戰。不過，若果航班稍為延誤，便有機會錯過世冠盃的賽事。

世界各地的利物浦球迷亦前往卡塔爾支持愛隊。（路透社）

記者在途中當然遇上不少「趕頭趕命」的利物浦球迷，一對中年夫婦表示他們在最後關頭才決定改機票，完成聯賽盃後才出發赴卡塔爾，亦有球迷指奪取世冠盃的機會比聯賽盃更難得，所以希望在現場一睹愛隊首次奪標的盛況。除了不少球迷出發到多哈外，在機場亦看見一眾戰畢聯賽盃的小將們，同樣乘搭該班航機，與球隊會合。

利物浦在世冠盃4強憑法明奴補時階段的入球，絕殺來自墨西哥的蒙特雷躋身決賽，未有令24小時內兩度現場支持利物浦的球迷們失望，紅軍將於周日（22日）與巴西的法林明高爭標。