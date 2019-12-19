【英超】南野拓實怎樣幫到利物浦？　高普盛讚聰明兼有速度

南野拓實出自大阪櫻花的青訓，初出道時曾於友賽射破曼聯大門，後來與科蘭合作。雖然櫻花在2014年降班，但南野獲薩爾斯堡青睞，在2015年開展旅歐生涯。 24歲的南野踢法實而不華，勝任中前場多個位置，能傳擅射，過去5年在奧地利聯賽逐步成長，助球隊壟斷國內錦標。南野在今屆歐聯表現可人，包括作客晏菲路一戰取得入球，故得到利物浦青睞，下月將登陸英超。

利物浦今日宣布，從薩爾斯堡簽入南野拓實，這名日本國腳將於明年1月1日正式加盟。南野拓實是一名全能的中前場球員，擅踢攻中及前鋒，亦可勝任兩翼位置。

南野將穿起上季尾離隊的左閘摩蘭奴的18號球衣。在摩蘭奴之前，利物浦18號球衣主人是荷蘭前鋒古積特，「左腳王」懷斯和初出道時的奧雲也曾穿過。

南野沒有花巧的過人技術，但他十分勤力，跑動範圍大，是個懂得用腦踢波的球員。利物浦領隊高普這樣形容他：「南野速度很快，非常聰明，他能夠在防線之間找出空間。他敢於用波，在無球時亦相當勇敢。他是個非常理想的團隊球員，他會為隊友竭盡全力。」

官宣了！南野拓實加盟利物浦：

【英超轉會】利物浦宣布簽南野拓實 目標直指聯賽及歐聯冠軍

雖然薩爾斯堡最終無法出線歐聯16強，但南野今屆分組賽表現突出，6場皆正選登場。他不是多產射手，但17次起腳，場均2.8攻門，攻入兩球，兩球皆在禁區內的施射，包括作客利物浦接應黃喜燦傳中射入，之後助攻夏蘭特入波，為球隊一度追至2：3。南野在今屆歐聯12次為隊友製造埋門機會，取得3次助攻。

南野拓實歐聯對利物浦入球：

Soon to be scoring goals for @LFC! 👊



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雖然南野只是24歲，但已經旅歐多年，早就適應了歐洲足球文化。南野很早出道，2011年代表日本出戰U17世界盃，到2012年已開始為大阪櫻花在日職披甲。至2013年，當時18歲的南野已經為櫻花穩定地上陣，取得5個聯賽入球。

值得一提的是，那年夏天，櫻花友賽赴日的曼聯，南野在63分鐘入波助球隊領先2：1，年僅18歲便幾乎領軍擊敗曼聯，不過紅魔鬼在補時由韋費特沙夏追平。

南野在2014年過得不太如意，聯賽只入兩球，櫻花降班；而在10月的U19亞洲盃，日本8強對朝鮮，儘管南野在83分鐘入波追平，但在互射12碼，他遺憾射失，導致日本出局。

南野拓實2013年對曼聯入球：

那一屆U19亞洲盃，日本與中國同組，當時南野入波，但中國靠韋世豪梅開二度以2：1贏波。5年過去，韋世豪仍在中超浮浮沉沉，最近為國家隊出戰東亞錦標賽，而南野已在歐聯大放光芒，並即將晉身英超豪門。

雖然櫻花降班，但南野有外流機會，在2015年初轉投薩爾斯堡。過去5季，南野助球隊在奧地利甲組聯賽5連霸，又贏過4屆奧地利盃冠軍。自南野在2015年2月首次在奧甲上陣起計，他攻入42個聯賽入球，交出20次助攻，為球隊製造了62個奧甲入球，比同期所有奧甲球員都要多。

南野在歐聯作客利物浦一戰入波兼助攻，表現突出。（資料圖片）

除了國內比賽，南野亦有為薩爾斯堡踢歐霸盃，之後開始歐聯生涯。16/17球季，他首度踢歐聯分組賽。17/18球季，南野助薩爾斯堡打入歐霸盃4強，但不敵馬賽，無緣決賽。18/19球季，薩爾斯堡又未能晉級歐聯分組賽，助球隊入到歐霸盃16強。到今季，南野及薩爾斯堡仍未能突破歐聯分組賽階段，惟亮眼表現已贏盡掌聲。

靠近兩季的好表現，南野亦坐穩日本國家隊主力位置，他為國上陣22場入11球，效率很高，包括在今屆世界盃外圍賽亞洲區賽事攻入5球。

南野是日本國家隊的主將。（資料圖片）

南野在薩爾斯堡效力5年，熟悉歐洲足球，又踢過歐聯及歐霸盃，而且利物浦陣中亦有他的舊隊友拿比基達，相信基達會協助南野融入紅軍的大家庭。踢法上，南野的特點正合高普主張跑動逼搶的風格，可以作為穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴的替補。在特定戰術需要下，南野更可能取代三叉戟其中一人。

南野的轉會費只是725萬英鎊，在這個動輒簽人都過千萬的時代，絕對是一筆本小利大的投資，尤其獲多間大球會青睞的他，盛傳市場身價高達2500萬英鎊。撇除球場上的戰術功用，南野作為利物浦首位日本球員，絕對可以幫助球會開拓日本市場。