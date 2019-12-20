【英超】曼聯羅致董方卓貨不對辦　「退貨」竟獲大連實德全額退款

利物浦簽入薩爾斯堡的南野拓實，成為紅軍球會史上首名日本球員。而曼聯及阿仙奴簽入亞洲球員並非新鮮事，當年曼聯主帥費格遜將中國球員董方卓帶進奧脫福，開拓中國市場，更顯「費爵爺」的遠見。 不過，英國傳媒在近日傳出，曼聯在合約中加入條款，大連實德最終向曼聯退回全數轉會費。

2004年1月，「紅魔鬼」曼聯向大連實德羅致當年19歲的董方卓，轟動一時，成為曼聯史上首名中國球員。話雖如此，董方卓在曼聯的生涯並不順遂，他在紅魔更像一個「吉祥物」，效力曼聯3個球季間，僅為曼聯上陣3場正式賽事，英超﹑歐聯及聯賽盃各一場。董方卓效力曼聯未有任何入球，但當年隨隊來港與港隊踢友賽，攻入身穿紅魔球衣的首個入球。該名中國球員2008年離開曼聯後，返回大連實德效力一季，之後輾轉在葡萄牙及波蘭等地短暫落班，並在2014年以29歲之齡掛靴。

董方卓（左）2004年被曼聯領隊費格遜（右）由大連實德簽入。（視覺中國）

董方卓在曼聯的日子（按圖放大）

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董方卓在曼聯度過數個失望的球季後離隊，根據英國傳媒《The Athletic》的報道指，曼聯與大連實德在合約中加入條款，若果董方卓在加盟曼聯兩年後的表現未能達標，大連實德需要向曼聯退還全數的轉會費。

董方卓成為首個在曼聯效力的中國球員。（視覺中國）

中國球員在近年獲得不少外流歐洲的機會，尤其是在西班牙聯賽，不難看見中國球員的身影，但能夠在頂級聯賽立足的卻寥寥可數，近年更沒有中國球員在英超亮相。

近年曾經登陸英超的中國球員（按圖放大）