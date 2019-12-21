【英超】艾馬利離任後首談阿仙奴　沙加任隊長因其更衣室地位

有人歸故里，有人趕「入廠」。阿仙奴宣布委任舊將阿迪達領軍後，舊帥艾馬利自上月底被解僱後首次受訪，回顧一年半「廠長」歲月。 艾馬利解釋挑選格列沙加為新隊長，皆因其更衣室有地位，又稱與奧斯爾沒有芥蒂，只因戰術需要安排他任後備。他自評在阿仙奴的首季成績不錯，但踏入今季，前途在一個月內急轉直下。

艾馬利離開阿仙奴後接受《BBC》訪問，認為阿迪達早已準備就緒，「他曾效力這裏，又在超聯有歷練，與哥迪奧拿（曼城領隊）共事。我相信，亦預期這是出色的決定。」

艾馬利「入廠」一年半，最高成就是歐霸盃亞軍。（路透社）

回顧執教阿仙奴的18個月，艾馬利認為首季在聯賽與盃賽都在最後關頭功虧一簣。他形容在英超是「游上岸了，死在灘頭」，主場打和白禮頓及不敵水晶宮，斷送前四，「這都發生在我們專注於歐霸盃的時候」。他續指歐霸盃淘汰賽階段亦一路順景，甚至決賽上半場在戰術方面亦發揮上佳，只是輸給一個人。「我認為我們控制戰局，但夏薩特決定勝負誰屬，車路士贏了」，艾馬利說。

艾馬利從雲格手上接掌阿仙奴，首季與獎盃僅差一步。（路透社）

到了今季，開局亦不錯。「上一季有所成，當時朝着正確方向發展，甚至他們正準備為我續新約。」但到了10月，阿仙奴陷入低潮，球隊信心漸失。艾馬利記起，0：1負錫菲聯是轉捩點，「一個月裏，一切崩壞，連續7仗不勝。我們問『到底發生何事』，壓力愈滾愈大」。球迷漸漸反對他，身邊親友看出他一臉愁緒，最終情况惡化。無法繼續下去，球會終於「請食無情雞」。

奧斯爾在季初受黑幫事件影響，好一段時間沒有出場，及後亦多任後備。（路透社）

艾馬利執教阿仙奴的最後歲月，奧斯爾與艾馬利貌合神離，加上場外新聞多多，表現無復舊觀。艾馬利稱奧斯爾連結攻擊線各個球員，對阿仙奴非常重要，彼此不缺交流。不過，艾馬利坦言要為奧斯爾尋找拍檔，在其附近配合。他常希望奧斯爾跟拿卡錫迪及奧巴美揚合作，卻往往要把其中一人列後備，更經常是奧斯爾，「他有能力令隊友表現更好。但想向對手加壓，他並非最佳選擇」。

阿迪達今晚將會首次領軍，作客他的另一舊東家愛華頓。（阿仙奴官網）

而沙加擔任新隊長，卻發生跟球迷互相挑釁事件。艾馬利指去季的隊長如高斯尼、施治、艾朗藍斯及蒙利爾全部離隊，沙加成為更衣室的領袖，遂獲推舉成為隊長。艾馬利亦認為沙加是球隊現在與未來的領袖，「他有眾人的尊重，亦有經驗」。

沙加被換出時遇上球迷喝倒彩，公然表示不忿，引起爭議。（路透社）

艾馬利現正待業，卻不急於重新上路。包括愛華頓在內的球隊傳聞有意找他執教，艾馬利說：「我感謝他們，但我想靜下來一下，需要一點空氣。不停步數年了，希望可以想清楚下一個計劃。」