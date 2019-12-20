【英超】阿仙奴宣布阿迪達接掌帥印　曾在哥迪奧拿身邊學法三年

阿仙奴今日（20日）宣布，由曼城助教阿迪達接掌帥印，簽約3年半。

阿仙奴上月底在7場不勝後解僱主帥艾馬利，由龍格保暫代帥位，直今日（12月20日）終於落實新帥人選，邀得曼城助教阿迪達加盟領軍，雙方簽約3年半。據報，為了遷就阿迪達上任，阿仙奴推遲了原定昨日舉行的賽前記者會。

阿迪達離開曼城，成為阿仙奴主帥，教練生涯首次坐正。（路透社）

英國傳媒披露，阿迪達昨日早上在曼城操練前，向職球員發表了一次感人的講話，告別這支他效力兩年半的球會。阿迪達在2016年掛靴後，獲哥迪奧拿邀請出任曼城助教，至今辭任轉教阿仙奴，教練生涯首次坐正。

由於賽前準備的時間不足，明日阿仙奴作客愛華頓的英超，仍由暫代主帥龍格保領軍，阿迪達則於看台上觀戰。阿迪達首場領軍的比賽，相信是「拆禮物日」作客般尼茅夫的聯賽。

阿迪達出任曼城助教時，指導史達寧。（路透社）

阿迪達告別曼城，落實接掌阿仙奴。（路透社）

37歲的阿迪達出身自巴塞隆拿青訓，出道後踢過巴黎聖日耳門、格拉斯哥流浪及皇家蘇斯達，到2005年轉投愛華頓，漸為球迷熟悉。阿迪達是一名具創造力的中場，傳球了得，到2011年加盟阿仙奴，出任防中，其後獲委任為隊長，踢到掛靴。

阿迪達過去3年出任哥迪奧拿的助教。（路透社）

阿迪達早就計劃當教練，在2014年曾大談他的足球哲學，他說：「我要求所有人付出120%，這是最首要的，如果你做不到，就不要在我麾下踢波。我的理念亦相當明確，我要踢娛樂性的足球，我不接受一切都基於對手而定的戰術，我們要主宰球賽，我們一定要成為主動一方、一定要令觀眾感到賞心悅目。」

阿迪達掛靴前是阿仙奴隊長。（資料圖片）

缺執教經驗成最大考驗



阿迪達上任後，首要穩定軍心，並激發球隊的鬥志。在雲格執教阿仙奴的最後幾年，以及在艾馬利執教期間，這支曾經的英超班霸彷彿失去了爭勝雄心；此外，阿迪達之前沒有亮麗的執教經歷，更沒有做主帥的經驗，他需要去說服隊中有離心的球員支持他。英國《每日鏡報》稱，隊長奧巴美揚打算離隊，相信阿迪達首要說服這名加蓬國腳留下。

雖然阿迪達強調進攻，但阿仙奴防線問題顯而易見，他需要確立一套理想的防守陣式，究竟踢4後衛還是3中堅？應該信任大衛雷斯嗎？這些都是阿迪達需要傷腦筋的問題。另外，阿迪達還要處理奧斯爾的問題，奧斯爾周薪35萬鎊，但表現未如理想，究竟阿迪達會盡快送走他，還是能激發他再次成為核心？