【英超】阿仙奴解僱領隊艾馬利　近況低迷連續7場不勝

阿仙奴今日宣布，解僱領隊艾馬利。

在歐霸盃以1：2不敵法蘭克福後，阿仙奴今日（11月29日）在官網宣布，解僱主帥艾馬利（Unai Emery）及其教練團隊。

艾馬利執教年半後，黯然下台。（Getty Images）

祖殊高安基（Josh Kroenke）代表阿仙奴董事局及班主高安基體育及娛樂集團宣布：「我們最衷心感謝艾馬利及他的同事，他們一直通過不懈的努力，幫助球會回到我們要求及期望的水平。我們祝福他們未來一切順利。」

在聲明中，阿仙奴認為球隊的成績及表現都不符合期望，故作出這個決定。艾馬利在去年夏天接替雲格，擔任阿仙奴領隊，上季帶領球隊排英超第5位，雖然打入歐霸盃決賽，但不敵車路士，未能得到今屆歐聯席位。

今夏阿仙奴斥巨資，以破球會紀錄的7200萬鎊收購鋒將尼高拉斯比比，未有搶鏡表現，今季聯賽13戰4勝6和3負，暫以18分僅排第8位。阿仙奴近期成績持績下滑，各項賽事連續7場比賽不勝，創自1992年2月以來最差的走勢。

阿仙奴官網宣布艾馬利及其團隊離開。（阿仙奴官網）

阿仙奴已經邀請名宿龍格保（Freddie Ljungberg）暫代帥位，球會期望這名前瑞典國腳可以帶領球隊繼續前進。同時，阿仙奴會開展招募新領隊的過程，當有了人選後，會作公布。

42歲的龍格保在1998年到2007年效力阿仙奴，除了助球隊兩度英超封王外，還創下聯賽跨季49場不敗的紀錄。龍格保退役後，到阿仙奴擔任青年軍教練，雖然一度離開，但在2018年回歸，執教球隊的U23梯隊，今季再被提升上一隊教練團。

阿仙奴會在下周日（12月1日）出戰聯賽作客諾域治，這是龍格保上任後首場比賽。

阿仙奴宣布龍格保將暫代帥位。（Getty Images）

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