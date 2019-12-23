【英超】哥迪奧拿稱曼城仍有機奪標　批快車期賽程過密

曼城擊敗李斯特城後，多踢利物浦一場仍落後11分，領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）改口指球隊仍有一線生機奪得英超聯賽錦標，並狠批聖誕賽程太頻密。

利物浦首17輪英超錄得16勝1和的佳績，曼城方面則已輸了4場，日前以3：1擊敗爭標勁敵之一李斯特城，多打一場之下，仍落後「紅軍」11分之多。哥迪奧拿近日說：「當有一隊17場贏16場，想去追他們有點不現實。」

哥迪奧拿批評賽程太密。（路透社）

曼城上半季表現沒有過去數季的霸氣。（路透社）

哥帥：確保來季歐聯參賽權

哥迪奧拿續道：「我們一定要盡力爭勝，確保來季歐聯參賽資格，之後的誰又會知道呢？」

曼城的目標應該是以爭標為先，絕不是保住前四，但哥迪奧拿現時亦只能等紅軍失手：「如果他們（利物浦）輸幾場，我們又繼續贏下去，可能會有機會，但我也不知道。」

曼城現時落後利物浦11分。（路透社）

哥迪奧拿亦承認現時利物浦十分強勢，看不到他們連輸4到5場的可能性。

利物浦及曼城聖誕檔期都忙得不可開交，「藍月亮」27日鬥完狼隊後，兩日內就要再戰錫菲聯。至於利物浦就會在拆禮物日與李斯特城合演榜首大戰，然後在29日主場鬥狼隊。

哥迪奧拿指曼城仍需盡力爭勝。（路透社）

曼城為英超快車期48小時內踢兩場波的5支球隊之一，哥帥對英超安排有多不滿可想而知，「我寫了一封感謝信給英超賽會，」哥迪奧拿說：「跟他們說多謝及我們鬥完狼隊就要入雪櫃（保持新鮮）備戰錫菲聯。我們在23及24日都要練波，24日晚及25日早上都可以休息，26日再練，翌日大戰狼隊。」