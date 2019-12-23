【英超】普巴久休後備復出　曼聯爆冷輸波球迷高呼蘇斯克查下台

連格錯失黃金機會﹑迪基亞「牛油手」及雲比沙卡失12碼，即使中場重心普巴相隔3個月後再度登場，亦未能阻止曼聯意外兩球淨負「包艇」的屈福特。 主帥蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjær）賽後當然不滿球隊的表現，更指上半場如表演賽般放鬆，而一眾球迷在社交網站上高呼「#OleOut」，表達對蘇斯克查的不滿。

曼聯星級中場保羅普巴（Paul Pogba）在9月底後，因為足踝受傷休養至今，今仗終被列入球隊大軍名單，先列後備。曼聯下半場早段極速連失兩球下，普巴相隔3個月再度披甲，後備入替連格，而在他入替後，曼聯的進攻組織有明顯改善，多次致命傳球予隊友，加上及後一記左路扣入大位起腳，亦被屈福特門將賓科士打撲出，結果未能追近紀錄。

主帥蘇斯克查對該名法國中場復出感高興，並強調普巴在隊中的重要性，「普巴的復出是球隊及時雨，他入替後為球隊帶來有質素的傳球，並整造不少機會，他在陣中仍是極其重要一員。」

傷癒復出的普巴，在今仗後備入替惜未能建功。（路透社）

延伸閱讀：

迪基亞再犯大錯 甸恩軒達臣有望回歸曼聯把關？

曼聯再次「劫富濟貧」 兩度送禮0：2不敵榜尾屈福特

英超史上同期最差 「上半場發揮衰過表演賽」

18輪聯賽過去，曼聯在作客兩球不敵榜尾的屈福特後，取得6勝7和5負的25分，是紅魔鬼在英超史上最差的紀錄，繼續貫徹今季「強隊得分，弱隊失分」的風格。

蘇斯克查當然對球隊表現大感不滿，尤其是在上半場的發揮欠佳，「我對戰果感到十分失望，因為在賽前有充足的準備，但結果卻未盡人意。球隊在上半場的表現猶如在表演賽般散漫，節奏緩慢，並無威脅性，在下半場表現有所改善，卻失掉兩球。」

蘇斯克查在今季至今僅得25分，創下曼聯史上同期最差的戰績。（路透社）

迪基亞在今仗犯下低級錯誤，引致球隊首先失守。（路透社）

蘇斯克查在擔任看守領隊及擔正後的戰績大相逕庭，今仗不敵屈福特後，使要求蘇斯克查下台的聲音再度傳出，不少球迷透過社交網站以「#OleOut」的標籤，希望球隊解僱主帥，更有網民上載普捷天奴的相片，寓意曼聯改以普帥領軍。

網民以改圖諷刺蘇斯克查領軍的曼聯，遇強愈強，遇弱愈弱。（Twitter截圖）