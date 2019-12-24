【英超】阿仙奴門神預測聯賽最終排名　透露阿迪達唯一要求

阿仙奴換帥，得到阿迪達（Mikel Arteta）加盟，令到門將賓特尼奴對球隊在英超表現更有信心，又透露了阿迪達於對愛華頓賽前，在更衣室對「兵工廠」眾將有什麼要求。

阿仙奴周六作客愛華頓，已上任的阿迪達於觀眾席睇波，尼奴透露了新帥賽前要求眾將：「阿迪達沒說太多關於戰術，只想看到我們奔跑、支援隊友、防守及團結地比賽。」尼奴認為阿迪達是想推球員一把，並覺得眾將「都明白了他的訊息」。

尼奴認為阿仙奴有望殺入前四。（路透社）

尼奴指阿仙奴眾將都明白阿迪達的訊息。（路透社）

尼奴：命運仍在我們手上

阿仙奴現時於英超排第11位，與第4位的車路士差11分，但尼奴認為阿迪達的加盟對球隊重返前四機會有正面影響。27歲的尼奴說：「當然（可以重上前四），因為仍然有很多場比賽。我們對過現時前六的球隊，有不少機會可以擊敗他們，我們仍相信，命運在我們手上。」

阿迪達替代艾馬利成為阿仙奴新一任領隊。（路透社）

「我們一定要堅定地踢好每場比賽，我想這樣我們就會有機會，」尼奴續道：「若我們只談及戰術或過去的歷史，那對成績幫助不大。我們只能努力作戰，堅定不移地相信我們能達到目標。」阿迪達成阿仙奴新帥後，首戰將會是在拆禮物日（26日）作客般尼茅夫。