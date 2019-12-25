【中國女排】再有預告片曝光　奧運冠軍隊粉墨登場　朱婷飾演朱婷

以中國女排總教練郎平的故事為主線的電影《中國女排》，昨日發布最新的預告片，證實多名2016年里約奧運金牌得主球手，皆粉墨登場，朱婷、張常寧及袁心玥都分別飾演自己，只有魏秋月一角不是由本人飾演，改由姚迪出鏡。

《中國女排》由陳可辛執導，將於年初一公映，昨日（12月24日）發布了最新的預告片，講述中國女排在郎平帶領下，在2016年里約奧運擊敗巴西等強隊，贏得奧運金牌。

由鞏俐飾演郎平。（預告片截圖）

在片中，郎平問球員愛打排球嗎？（預告片截圖）

預告片中，由鞏俐飾演的郎平四出觀看國內排球賽揀卒，她到沙灘排球場上發掘張常寧，之後又在國內聯賽相中丁霞，組建出戰里約奧運的中國女排。在電影中，張常寧、丁霞、惠若琪、袁心玥、龔翔宇、劉曉彤、顏妮、徐雲麗、林莉及朱婷等奧運金牌成員皆由本人親自飾演，只有魏秋月一角由另一名女排球手姚迪飾演。

預告片中，張常寧出現在沙排場上。（預告片截圖）

郎平表示要挑選張常寧入中國女排。（預告片截圖）

在預告片中，郎平訓練朱婷，問朱婷為什麼打排球，朱婷答：「為爸媽。」但郎平不滿意這個答案：「那你永遠也打不出來！」朱婷再想後答：「成為你！」郎平也不滿意這個答案，「你不用成為我，你只要成為你自己。」

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《中國女排》最新預告片：