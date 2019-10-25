【中國女排】首條56秒預告片曝光　鞏俐演出獲郎平大讚神似

以中國女排總教練郎平的故事為主線的電影《中國女排》，在昨晚首次發布預告片。在56秒的預告片中，由鞏俐飾演的郎平粉墨登場，片段中出現了郎平職業生涯的兩次高峰，分別是1981年球員身分贏得世界盃，以及2016年以教練身分領中國贏得奧運金牌。

由陳可辛執導的《中國女排》計劃在明年大年初一上演，昨日（5月24日）公布首段預告片。在片段尾，見到由鞏俐飾演的郎平登場，她走出球員通道，以及在場邊督師，外貌及神情都扮得唯妙唯肖。舉例說，受傷患影響，郎平有高低膊，鞏俐亦自然地做出來。

3幅圖看真假郎平大對比（按圖放大）：

郎平本人在微博大讚鞏俐的演技，她留言：「這個背影很熟悉，看得我都有點恍惚了。真像！鞏俐。」並附上一個舉起拇指的表情符號。

郎平本人在微博大讚鞏俐的演技。（微博截圖）

在預告片中，出現了1981年女排世界盃以及2016年里約奧運的兩場比賽，代表郎平職業生涯兩次重要的賽事。在1981年，郎平以球員身分幫助中國首奪女排世界盃冠軍，而在2016年，她以教練身分帶領中國贏得里約奧運冠軍。

片段中除了有鞏俐飾演的郎平外，還有由吳剛飾演的袁偉民，袁偉民是當年提拔郎平的教練，也是郎平的恩師。

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《中國女排》預告片段：