【英超】曼城費蘭甸奴續約無進程　馬列斯電視節目爆料

曼城中後場重心費蘭甸奴（Fernandinho）今季後就完約，但與球隊仍未續約，惹來離隊傳聞。 雖然本人一直三緘其口，但隊友不爭氣，馬列斯（Riyad Mahrez）在《天空體育》節目中「爆響口」，稱該名巴西中場季後會離隊，令到離隊傳聞甚囂塵上。

馬列斯與曼城後衛班捷文文迪（Benjamin Mendy）為《天空體育》拍攝節目，期間玩搶答遊戲，兩人玩得極之投入。當主持人問：「誰於今年夏天宣布這是他在曼城最後一個球季？」馬列斯即時按鐘，直接說出答案：「大衛（施華）及費蘭甸奴！」主持人當時似乎不知道馬列斯投下了「震撼彈」，還說：「對，是施華。」

費蘭甸奴去留未定。（路透社）

文迪聽到馬列斯的答案後，一臉狐疑地望向馬列斯，二人四目交投後，該名法國後衛更是笑而不語。《天空體育》將短片放上YouTube後，即時被英國傳媒大肆報道。由於費蘭甸奴去留依然未明，故各大傳媒都指馬列斯是「即場爆料」。

文迪與馬列斯四目交投，似乎意會到馬列斯講錯說明。（網上圖片）

英國網民指文迪的笑容說明了一切。（網上圖片）

今季為費蘭甸奴效力曼城的第6個球季，34歲的他助「藍月亮」奪得3次英超、4座聯賽盃、一次英足總盃，成為了球隊中後場不可或缺的一員。不過，今年完約的他，至今仍未與曼城進行續約談判，故外界都認為費蘭甸奴有機會與大衛施華一起於季後離開伊提哈德球場。

即睇馬列斯爆響口（可直飛至5分12秒收看）