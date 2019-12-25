【英超】簡東拿以老漢做愛形容曼聯近況　信愛隊終會捲土重來

曼聯上場聯賽作客以0：2不敵屈福特，聯賽排名第8位，在「拆禮物日」將迎紐卡素。有「奧脫福大帝」之稱的曼聯名宿簡東拿，以老漢做愛來形容曼聯的近況，「儘管竭盡全力，但結果令所有人失望」。

網絡媒體Otro在平安夜上載一條簡東拿的短片，這名53歲的曼聯名宿戴住聖誕帽，分享他對曼聯近況的看法。他說：「曼聯在心中一直有着獨特的位置，但你看看現在的曼聯，踢法就像一個老漢做愛。儘管竭盡全力，但結果令所有人失望。」但他相信曼聯終有一天可以捲土重來，因為曼聯是世上最大的球會。

簡東拿以老漢做愛來形容曼聯的近況。（資料圖片）

簡東拿在1992至1997年效力曼聯，贏過4次英超冠軍。（資料圖片）

簡東拿之後澄清，這只是個比喻，他口中有心無力的老漢並非他自己。他說：「不好意思，剛才所說的那個做愛的老漢，並不是指我自己。這個只是比喻來的，因為……」片段就完結了。

簡東拿強調，他只是用老漢比喻曼聯，他不是那個有心無力的老漢。（資料圖片）

And rounding off The King's review of 2019... What does Eric Cantona think about the modern day Manchester United? 👀 😂 #MUFC #PL #TheKings2019 pic.twitter.com/5tvjQTMBUF — OTRO (@OTRO) December 24, 2019

今季英超已經踢了18輪，快踢了半季，但曼聯只得25分排第8位。曼聯領隊蘇斯克查昨日說：「半季了，我們都知這一季有起有跌。今季是用來為下季尋找一套適合的陣容，但我都希望能夠加快這個步驟，取得更多理想的賽果。我期望我們表現更穩定，吸收經驗，從錯誤中學習。不過，在這一刻，進度比我預期之中有點落後。」

蘇斯克查引利物浦為例，成功需要時間去建立，他說：「利物浦都花了好幾年才有今日的水平，這是我們的目標，我們現在需要的是繼續建設球隊。我們擅長快速反擊，我們擁有速度快的球員，我們應該保持，因為這是我們的傳統風格，但現在我們需要改善陣地戰，擊破對手的低位防守。」

蘇斯克查承認曼聯的重建進度比預期中落後。（資料圖片）

另外，前隊長路爾斯華倫西亞回到曼聯探班，在更衣室中跟連格、拉舒福特等合照。

華倫西亞在平安夜回曼聯探班，與一班舊隊友見面。（路爾斯華倫西亞Twitter）

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