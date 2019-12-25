【英超】孫興慜踢人領紅上訴失敗　錯過聖誕快車3場聯賽

英足總昨日宣布，維持孫興慜的紅牌處罰，但沒有加重停賽刑期，這名韓國前鋒需要在未來3場英超聯賽停賽。

熱刺周日主場以0：2不敵車路士，射手孫興慜在62分鐘與車路士後衛魯迪格爭持後倒地，故意伸腳踢向對方心口，被罰紅牌離場。熱刺其後就孫興慜的紅牌提出上訴，英足總昨日（12月24日）宣布裁決，維持紅牌處罰。

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孫興慜在周日對車路士的聯賽領紅。（路透社/資料圖片）

熱刺提出上訴，有可能令孫興慜「加監」，但最終英足總沒有加長他的停賽場數，孫興慜依例自動停賽3場。他無法在「拆禮物日」主場對白禮頓、12月28日作客諾域治以及元旦日作客修咸頓的英超中上陣，意味住他將錯過「聖誕快車」期的所有英超比賽。

摩連奴安慰被逐離場的孫興慜。（路透社/資料圖片）

這是孫興慜今年第3次領紅牌，第一次是上季季尾「火遮眼」推開般尼茅夫的球員，另一次是今年11月不慎踢傷愛華頓的安祖高美斯後再次領紅被逐。熱刺對上兩次都有為孫興慜上訴，其中對愛華頓那次上訴成功，打甩紅牌。

之前曾經在一年內領3面英超紅牌的球員分別有2010年的卡達莫、2002年的基祖、1997年的杜布連及1995年的雲尼鍾斯。

孫興慜倒地起腳踢魯迪格逐格睇（按圖放大）：

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