【英超】阿仙奴主帥阿迪達公布執教團隊　邀得兩名前曼聯教練襄助

阿仙奴新任領隊阿迪達昨日公布教練團名單，除了留下暫代主帥龍格保為助教外，他還邀請到兩名前曼聯教練加入團隊，他們分別是幫過雲高爾的史杜雲保及前莫耶斯助手朗特。

阿仙奴昨日（12月24日）在官網宣布，領隊阿迪達的教練團名單，他委任了3名助教以及一名門將教練。

上場阿仙奴聯賽對愛華頓，阿迪達（右）在技術總監伊度的陪同下入場觀賽。（路透社/資料圖片）

阿迪達的3名助教全都大有來頭，包括龍格保（Freddie Ljungberg）、朗特（Steve Round）及史杜雲保（Albert Stuivenberg）。42歲的龍格保是阿仙奴名宿，球員時代為球隊締造49場不敗的紀錄，退役後帶過阿仙奴的青年軍及預備組，今夏成為一隊教練團成員，到上月艾馬利被炒後，他更獲委任為暫代主帥，領軍至上場聯賽對愛華頓。儘管龍格保暫代帥位時僅過韋斯咸一場，但阿迪達決定挽留這名前瑞典國腳中場，收其入教練團隊。

阿迪達教練團隊成員：

至於朗特及史杜雲保的執教經驗比龍格保更豐富，而且都教過曼聯。49歲的朗特出道後做過打比郡、米杜士堡、英格蘭、紐卡素的助教，到2008年加入莫耶斯的團隊，成為愛華頓助教。莫耶斯在2013年夏天執掌曼聯，亦有帶同朗特跳槽，但可惜兩人教不到一季便被炒。朗尼之後離開莫耶斯獨自發展，做過阿士東維拉的足球總監。朗特及阿迪達在愛華頓時曾經共事，當時阿迪達是愛華頓球員，但如今阿迪達就變成了他的上司。

來自荷蘭的史杜雲保同樣49歲，他執教過荷蘭的U17及U21國家隊，在2014年獲雲高爾邀請，加入其團隊，與傑斯一起成為曼聯助教。史杜雲保助曼聯在2016年贏得英足盃冠軍，他與雲高爾之後一同離開。史杜雲保一度坐正，成為亨克的主帥，但教了一年就被炒。他去年起跟傑斯「搵食」，出任威爾斯代表隊助教。在這半季，史杜雲保除了做阿仙奴助教，還會兼任威爾斯助教到明年夏天的歐國盃決賽周。

阿迪達之前在曼城做助教，與哥迪奧拿合作。（路透社/資料圖片）

另外，阿迪達還從賓福特邀請到簡拿（Inaki Cana Pavon）為門將教練，與現任阿仙奴門將教練比保（Sal Bibbo）一起工作。柏雲曾經在西班牙及丹麥工作。

阿迪達說：「我很高興擁有這班才華橫溢的教練團隊，他們不但帶來豐富的經驗，還有嶄新的思維。與球會現有的優秀人才配合，他們會是我們重返正軌的關鍵人物。」阿迪達擔正的首場聯賽，會在「拆禮物日」作客般尼茅夫。