【高級組銀牌】迪布利轟絕世金球　富力3：5東方陷「決賽荒」

高級組銀牌在聖誕日（25日）上演4強戲碼，由東方龍獅跟富力R&F兩支宿敵爭奪決賽入場券。最終在1,889名球迷入場見證下，賽事戰情如「過山車」般起伏，東方雖於早段領先兩球，惟換邊後兩度失守，更被富力前鋒迪布利一記金球反超前。 東方結果在最後的關鍵18分鐘由基頓、利馬跟艾華頓各建一功，戲劇性地以5：3擊敗富力，率先殺入明年2月9日舉行的冠軍戰。

富力聯賽首循環曾大敗予東方，此仗雖有羅拔圖停賽，惟有剛領取香港永久居民身份證的隊長謝家強復出。至於東方則有左閘黃梓浩相隔1個多月再任正選；中場方面，主教練李志堅派遣梁冠聰跟梁振邦，也擺出利馬與林嘉緯的「雙攻中」陣式。

周煜辰接球時失誤，「助攻」林嘉緯撞射破網。（袁志浩攝）

艾華頓上半場尾段曾獲單刀機會，日最終被周煜辰撲出。（袁志浩攝）

周煜辰牛油手「助攻」 兩神救將功補過

東方開賽早段即靠死球打開紀錄，利馬左路開出罰球，門前大漏下迪高欲加一腳卻將皮球彈後，艾華頓把握機會勁抽破網，助東方領先1：0。東方今場以穩守突擊為主，以中後場長傳至空位，由艾華頓高速入楔，5分鐘內已博得富力兩將領黃。14分鐘東方乘富力失誤再下一城，當時羅港威解圍頂高，周煜辰接球時意外甩手，結果讓林嘉緯輕鬆撞入成2：0。

不過這位中國籍門將稍後也將功補過，兩度勇救險球，先有39分鐘飛身撲走迪高的頭槌攻門；也出迎封走艾華頓的單刀。富力縱有伊高沙托尼推入中路大位遠射，以及梁諾恆接應罰球迎頂，但半場都未能追近。

迪布利在3位東方守將包圍下腳面拉射，皮球直飛死角。（袁志浩攝）

迪布利轟金球 富力一度反超

換邊後富力以利安高入替，此子49分鐘接應盧均宜短傳快腳一射，埋門雖欠力度，惟慢慢流向尾柱，令葉鴻輝也挽救無從。之後富力集中於左右再翼傳中、以高空球吊入禁區轟炸，東方雖換入基頓加強制空力，卻再度失守，60分鐘謝家強後柱接應角球、力壓馮慶燁頂入，助富力扳平2：2。

75分鐘輪到富力外援迪布利個人表演，此子接應長傳反擊，先乖巧地控定來球；而面對梁冠聰、黃梓浩及翟廷峯包抄，再以技術避過眾人，最後推到峨嵋月頂起右腳以腳趾尾拉西射向遠柱入網，為富力反超前3：2。

東方在尾段連入3球反勝，完場一刻門將葉鴻輝跪地慶祝。（袁志浩攝）

利馬妙射還以顏色 東方爭破3年錦標荒

不過勝利女神最終站於東方一邊，球隊84分鐘先憑基頓頂入，加上利馬5分鐘後左路「崎角位」妙射得手，短時間內極速再度領前。富力尾段有梁諾恆被逐，東方結果由艾華頓埋齋，以5：3結束這場「過山車式」大戰。

東方自2017/18球季後再度殺入銀牌決賽，將於明年2月9日在旺角大球場，跟理文與和富大埔的勝方爭逐銀牌錦標，力爭改寫連續4季無冠的命運。至於落敗的富力，球會創立至今第4季，仍未能晉身任何一項盃賽的決賽。

富力創會至今仍未能闖入盃賽決賽，主力伊高沙托尼賽後相當失望。（袁志浩攝）

高級組銀牌東方VS富力 「過山車」精彩重溫：