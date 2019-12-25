【英超】利物浦幸福的煩惱　高普為如何用南野拓實絞盡腦汁

南野拓實（南野拓実，Minamino Takumi）1月將由薩爾斯堡紅牛轉投利物浦，這對要應付多條戰線的「紅軍」當然是件好事，但領隊高普（Jurgen Klopp）近日表示自己正為他感到苦惱，希望盡快想到幫他在短時間來適應利物浦風格的方法。

高普直認自己正在為南野的加盟感到混亂，如何在短期內令他成為即時戰力，變成了這名德國籍領隊的最大課題。利物浦近期啟動南野合約中的725萬鎊放人條款，目前為薩爾斯傑攻入64球的南野將於1月正式轉投「紅軍」。

南野拓實將於1月轉投利物浦。（路透社）

高普指南野對利物浦長遠發展有幫助，但問題是如何短時間內讓他成為戰力之一。（路透社）

雖然南野似乎不太可能從羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）、沙迪奧文尼（Sadio Mane）及穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）3人身上搶走正選位置，但可給利物浦在前線上有更多替補選擇，尤其是他們要應付聯賽、歐聯及英足總盃3條戰線。

「長遠來說，南野的加盟無疑對我們大有幫助，這很清晰，」高普說：「短期來我們如何用他呢？」高普又指自己期待與南野合作，「未來仍有3場比賽時間讓自己去考慮如何用南野」。利物浦未來3戰包括周五（26日）作客李斯特城的榜首大戰，周一（30日）主場對狼隊及他們在2020年首場英超主場對錫菲聯，高普言下之意，似乎南野不會一加盟就於聯賽出場，故英國傳媒指他最快可以於1月5日對愛華頓的英足總盃出場。

利物浦今季仍要應付英超、歐聯及英足盃3條戰線。（路透社）

深信南野適合利物浦

「我所知道的南野是他有很多特質都適合利物浦，」高普續道：「首先是他的技術，之後就是他在狹小空間的決定力、他的速度及想奪回足球的欲望，還有逼搶能力，他在薩爾斯堡時已經習慣這種踢法，這種足球哲學與我們（利物浦）的十分相似。」高普認為要等到1月，24歲的南野正式加盟時，才可知道會用多少時間融入新球隊。